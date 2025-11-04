Presidència descarta ara com ara una baixa mèdica del president
Mazón torna a Alacant, a on hui celebra el ple del Consell, i mantindrà en principi la seua activitat fins al relleu, encara que s’ajorna de moment la seua compareixença en la comissió de la dana
Fins i tot en el matí de la seua dimissió, la falta de concreció de Carlos Mazón va fer que condiren els rumors. Ni va verbalitzar que dimitia, ni quan començaria el procés de successió, ni qui serà el candidat a una nova investidura per part del PPCV. Fins al final del matí no es va presentar la dimissió formal davant de les Corts.
En este context, la idea d’una baixa mèdica per a apartar-se dels focus va ser una de les possibilitats que va arribar a publicar-se, alimentada també per les crítiques de l’oposició, especialment Compromís. “Si s’ha agafat la baixa sense publicar la seua dimissió en el DOGV, és un acte de covardia” del president “més indigne” que ha tingut la Generalitat, que “ha mentit, ha insultat i no ha rebut les víctimes”, va assenyalar Joan Baldoví.
Les crítiques a la intervenció del president van arribar des de tots els àmbits. També del seu predecessor, Ximo Puig: “Quina falta de serietat, de responsabilitat, de respecte, de sentiment, d’humanitat, de sentit democràtic. I del ridícul. Quina falta de trellat”, va escriure en la xarxa social X.
Des de l’entorn de l’encara president aclarixen que Mazón “no té prescrita cap baixa mèdica”, si bé afigen que “farà en tot moment el que li diga el seu facultatiu”. Així mateix, el seu equip confirma que, ara com ara, el cap del Consell no ha sol·licitat esta mesura al metge.
Així, de moment, continuarà treballant “com tenia previst”. Tant és així que este dimarts s’espera que Mazón presidisca el ple ordinari del Consell, segons confirmen les fonts de la Generalitat.
En qualsevol cas, no seria desficaciat. El president va parlar, en la seua intervenció, de seqüeles emocionals, del desgast personal per a ell i també per a la seua família. En l’hipotètic cas que Mazón s’agafara una baixa, seria la vicepresidenta primera, Susana Camarero, qui assumira les competències. L’orde seguix amb Gan Pampols (que deixarà l’executiu autonòmic este dimarts) i la resta de consellers per antiguitat els qui assumisquen les funcions, segons el reglament.
De moment, els plans són que, dins de l’anormalitat institucional, les conselleries continuen amb la seua activitat dins del procés parlamentari de nova investidura que va començar este dilluns, una vegada Mazón va presentar per registre d’entrada la seua dimissió.
Des de Presidència traslladen que Carlos Mazón continuarà treballant en els pròxims dies com a president de manera habitual. Este dimarts, el ple del Consell es reunirà a Alacant, a on Mazón ha estat reclòs en els últims dies, després del dur tràngol del funeral de l’estat i la reflexió que ha conduït a la seua dimissió, ahir, en el Palau de la Generalitat.
Comissions d’investigació
En cas de prendre’s un període de descans, l’encara president en funcions podria allunyar-se dels focus, evitar el tràngol d’assistir a les sessions de les Corts i a les comissions d’investigació, al mateix temps que manté la seua condició d’aforat. Ahir, de fet, s’esperava que la mesa de la comissió d’investigació de la dana en les Corts el citara per al dia 11 de novembre, avançant-se així a la compareixença en el Congrés del dia 17. Amb el nou escenari, la majoria de PP i Vox ha canviat el calendari, i els citats seran Pedro Sánchez, els ministres María Jesús Montero, Teresa Ribera, Grande-Marlaska i Margarita Robles, i la delegada del Govern, Pilar Bernabé.
