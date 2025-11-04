Tenis
Sorribes anuncia la seua tornada a les pistes
La tenista valenciana, bronze en dobles en els Jocs Olímpics de París, tornarà a competir el 17 de novembre, en la gira llatinoamericana, després d’una pausa de diversos mesos per a prioritzar la seua salut mental
Jorge Valero
Després de guanyar una medalla de bronze en els Jocs Olímpics de París al costat de Cristina Bucsa, Sara Sorribes va sorprendre a tots quan va anunciar la seua retirada, el passat 17 abril, per a prioritzar la seua salut mental, ja que destacava que havia “perdut la il·lusió d’entrenar, de millorar i, fins i tot, d’anar a tornejos”. En aquell moment, afegia que no sabia si seria una retirada temporal o definitiva, però, per sort per als amants del tenis i els seus seguidors, finalment ha decidit tornar a les pistes després de set mesos allunyada del tenis.
La de la Vall d’Uixó, que era la número 40 del rànquing WTA quan va parar, tornarà a la competició el pròxim 17 de novembre, en la gira llatinoamericana, després de diversos mesos de reflexió i creixement personal, en els quals va traure temps fins per a fer el camí de Sant Jaume.
En declaracions a Nara Seguros, el seu patrocinador oficial, destaca que “han sigut mesos molt especials. Per primera vegada en molt de temps, he pogut parar, respirar i viure la vida sense la pressió constant de competir. He fet coses que sempre havia volgut fer i mai trobava el moment: aprendre a tocar el piano, practicar ioga, passar molt de temps amb la meua família… Crec que ha sigut una de les millors decisions de la meua vida”.
Recorda, a més, els motius que la van conduir a parar la seua carrera. “Feia temps que sentia que alguna cosa no anava bé, que el meu cap necessitava un descans. Feia molts mesos que patia dins de la pista de tenis i prendre la decisió no va ser fàcil. Com a esportista, tens la sensació que estàs fallant. Però vaig entendre que cuidar de mi era el més important. Estic molt orgullosa d’haver-ho fet”.
Sobre les lliçons que es poden traure d’un exemple com el seu, destaca que “sobretot, he aprés el valor de parlar, de demanar ajuda i de no amagar el que et passa. Durant molt de temps intentes seguir avant sense mostrar debilitat, però, quan t’atrevixes a compartir-ho, quan ho dius en veu alta, alguna cosa canvia”.
