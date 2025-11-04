Tretze víctimes inicien hui, dimarts, la desfilada de 127 testimoniatges en la comissió de la dana en el Congrés
Els afectats per la tragèdia del 29-O tindran dos torns de 15 minuts per a parlar, mentres que la resta dels que hi acudiran seran interrogats pels diputats
V. Peraita/E. Press
Els testimoniatges de les víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024 s’escoltaran en el Congrés des de hui dimarts, 4 de novembre, a partir de les 10:30 hores, fins despús-demà, dijous. Tres sessions en les quals està previst que compareguen un total de 13 representants de les víctimes i que serviran per a posar en marxa la comissió d’investigació en la cambra baixa. Per a intentar aportar llum sobre les responsabilitats polítiques en la gestió d’aquella emergència i en els primers passos de la reconstrucció. El format acordat pels grups per a estes intervencions diferix de l’habitual, en el qual els membres de la comissió formulen preguntes directes als compareixents en format interrogatori. Esta vegada s’ha volgut que els intervinents no se senten pertorbats. Cada un d’ells podrà fer una intervenció inicial d’un quart d’hora, sense interrupcions. I posteriorment, cada un dels grups podrà formular les seues preguntes durant cinc minuts. Serà en una segona intervenció quan els compareixents podran disposar de 15 minuts més per a respondre a les qüestions plantejades.
Rosa María Álvarez, la primera a comparéixer
La primera sessió de la comissió comptarà amb la presència de cinc víctimes. Les primeres persones a parlar seran la presidenta i la vicepresidenta de l’Associació de Víctimes Mortals 29-O, Rosa María Álvarez i Carmina Gil. A continuació serà el torn d’Ernesto Martínez Alfaro, tio d’Elisabet Gil, una de les dos persones que seguixen desaparegudes. Dolores Ruiz, que va estar durant hores agarrada a una reixa i va veure com la riuada devorava el seu marit i els seus dos fills a Chiva serà la següent a prendre la paraula. I, a continuació, intervindrà María Teresa Pagán, que va perdre la seua germana, el seu cunyat i el seu nebot de quatre anys.
Per a dimecres s’ha previst la compareixença de diversos membres de l’Associació de Damnificats Dana Horta Sud, com el seu president, Cristian Lesaec. També hi acudiran Alejandro Carabal, Elisabeth González i Verónica Vicent. I dijous, en l’última de les tres sessions que obrin la desfilada de víctimes, arribarà el torn de la presidenta de l’Associació de Víctimes de la Dana 29-O, Mariló Gradolí. També parlaran Toñi García, que va perdre el seu marit i una filla; Josep Ignasi Carpio, el germà i la neboda del qual van morir en un garatge de Benetússer, i Empar Puchades.
126 sol·licituds de documentació i vídeos
Seran les tretze primeres compareixences d’un total de 127 incloses en el pla de treball pactat pel PSOE, Sumar i altres socis parlamentaris. A més, s’han registrat 126 sol·licituds de documentació i vídeos del dia dels fets. El pla de treball dissenyat inclou tres fases: la primera analitzarà aspectes relatius a la prevenció, la segona se centrarà en la gestió de l’emergència, i la tercera, en la resposta posterior i l’atenció a les víctimes. S’ha previst un termini d’un any des que hui arranquen els testimoniatges fins a tindre les conclusions redactades.
Mazón anirà el 17 de novembre
El 17 de novembre compareixerà Carlos Mazón, ja com a president en funcions. En este cas, el format ja serà l’habitual de pregunta-resposta per espai de 20 minuts. Després acudirà l’exconsellera Salomé Pradas. També es preveu citar els caps de gabinet dels dos polítics, el president del PP Alberto Núñez Feijóo (el número 19 a comparéixer) o la periodista i organitzadora d’esdeveniments Maribel Vilaplana, que va passar tota la vesprada de la dana amb Mazón. En el llistat de requerits figuren escortes del dimitit titular del Consell, l’amo d’El Ventorro, diversos consellers i càrrecs de la Generalitat, així com alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats. També acudiran responsables d’organismes dependents del Govern com ara Protecció Civil, l’Aemet o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). El llistat el tanca Pedro Sánchez, que serà cridat al costat de set dels seus ministres.
