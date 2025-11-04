València impulsa un programa de suport psicològic per a 1.500 alumnes afectats per la dana
Els centres educatius a on tindrà lloc la intervenció són el CEIP Padre Manjón, CEIP Forn d’Alcedo, CEIP Castellar Oliveral, CEE Rosa Llàcer, col·legi Trinitarias i l’IES Ravatxol
L’objectiu del projecte és la superació de les seqüeles emocionals detectades i implementar, paral·lelament, un model de prevenció i acompanyament comunitari
L’Ajuntament de València ha posat en marxa un nou programa d’acompanyament psicològic en les pedanies afectades per la dana de 2024. En concret, este nou projecte se centra a atendre la comunitat educativa de la Torre, Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral. L’objectiu del programa és millorar la qualitat de vida i del benestar integral de l’alumnat, mitjançant la promoció de la salut mental, emocional i social.
“Per a l’Ajuntament de València, és fonamental estar al costat dels nostres xiquets i xiquetes, per això incorporem este nou programa d’acompanyament específic al servici d’atenció psicològica que s’ha prestat des dels primers moments”, ha assenyalat la regidora d’Educació, Rocío Gil.
La intervenció proposada té un enfocament doble: d’una banda, facilitar la recuperació i superació individual de les seqüeles emocionals detectades després de la tràgica barrancada que, en el terme municipal de València, es va cobrar la vida de 17 persones, i, d’altra banda, implementar un model de prevenció i acompanyament comunitari que afavorisca la resiliència, l’enfortiment de factors de protecció i la construcció d’un entorn escolar segur, saludable i inclusiu, que propicie el desenrotllament integral de l’alumne.
Els centres educatius a on tindrà lloc la intervenció són els següents: CEIP Padre Manjón, CEIP Forn d’Alcedo, CEIP Castellar Oliveral, CEE Rosa Llàcer, col·legi Trinitarias i l’IES Ravatxol. “Volem aprofitar esta oportunitat per a impulsar la coordinació amb l’equip docent i les famílies i promoure, així, una intervenció educativa conjunta, coherent i orientada al benestar de tota la comunitat educativa”, ha insistit la regidora.
Entre els objectius principals de la iniciativa destaca brindar suport emocional i psicològic a l’alumnat, proporcionar ferramentes pràctiques per a la gestió emocional, la resolució de conflictes i la prevenció de riscos psicosocials, promoure la implicació activa de tots els agents de la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat.
No és la primera iniciativa orientada a protegir la salut mental que s’ha posat en marxa en les pedanies del sud. Tal com va contar Levante-EMV, a finals d’any, el consistori va posar en marxa també un servici d’atenció psicològica amb intervencions presencials i telemàtiques cada dia en doble torn de matí i vesprada. I s’han dilatat durant mesos, perquè la petjada roman inesborrable.
En sis mesos van ser atesos uns 350 veïns de les pedanies afectades per la barrancada. Segons l’acord subscrit amb la Fundació Juan I. Muñoz Bastide, de les persones exposades a desastres naturals, fins a un 40 % estan subjectes a desenrotllar alguna classe de problema de salut mental, des d’estrés posttraumàtic fins a ansietat i depressió. En el cas concret dels tres pobles pedanis afectats, les afeccions són àmplies i van variant a mesura que passen els mesos.
Per exemple, en els primers dies de novembre va haver-hi atencions per l’esglai d’haver perdut familiars durant hores. Més avant van començar a aflorar casos de soledat no desitjada. Una persona major que no ix de casa perquè els comerços continuen tancats, els carrers estan per netejar i els seus fills passen el dia treballant. Un estudiant estranger que seguix sobrepassat i no té amics en els quals recolzar-se. Ja en 2025, amb la dana més lluny en el retrovisor, van començar a predominar consultes no tan vinculades al succés, encara que va persistir i persistix la por entre la població.
