Agirrezabala, una víctima més de la fragilitat defensiva
El donostiarra ja és el porter que més gols ha encaixat de la Lliga (20) després de la jornada 11, a causa del mal rendiment de la defensa, encara que també és el segon amb més parades (40)
Rafa Jarque
És difícil imaginar que un porter forme part del millor equip de la setmana després d’haver encaixat quatre gols en un partit, però és exactament el que ha ocorregut amb Julen Agirrezabala. El porter del València va arreplegar la pilota fins a quatre vegades en la visita del València CF al Santiago Bernabéu dissabte passat, però això no li va impedir ni ser el millor jugador del seu equip sobre el camp ni firmar una bona actuació. Més enllà dels gols encaixats, va acabar el xoc amb set parades de mèrit, una d’estes des del punt de penal, i, gràcies a la seua figura, el València no es va emportar una golejada encara més dura.
La seua importància va ser tal que fins i tot el portal Whoscored, especialitzat en estadístiques, l’ha triat com el millor porter de la Lliga per a formar part de l’equip de la setmana amb una nota de 8,24 sobre 10.
Inici complicat
Està sent un inici de temporada complicat per a Julen. El porter donostiarra va ser l’elegit per la direcció esportiva i cos tècnic per a substituir Mamardashvili, i, encara que la seua arribada es va allargar més del que es preveia, va acabar arribant com a cedit per a fer-se amb la porteria del València. Després d’un inici vacil·lant, amb diverses actuacions molt millorables en les primeres jornades, partit rere partit ha anat assentant-se sota pals i ja encadena diverses setmanes amb molt bons partits, encara que no estiga servint per a aconseguir punts.
De fet, les seues bones actuacions no han impedit que siga, hui dia, el porter amb més gols encaixats de la Lliga, amb un total de 20. Només el Girona (24) ha encaixat fins a la data més gols que el València, però el porter titular del conjunt català, Gazzaniga, no ha disputat tots els partits, per la qual cosa no supera Julen en gols rebuts.
Que Agirrezabala siga el porter amb més gols encaixats no el convertix en el principal culpable, o almenys en l’únic. Una bona prova d’això és que el porter del València també és el segon que més parades fa de tot el campionat espanyol (40), només superat per Aarón Escandell (57). Si alguna cosa demostren estes dades és la frevolesa defensiva del València CF, un dels equips que més tirs a porta està rebent en este primer terç de competició.
De menys a més
Les estadístiques acostumen a ser reveladores, però, en este cas, fan que siga més difícil de percebre la progressió de Julen des que va arribar al València. A hores d’ara, és, al costat de Danjuma, l’únic fitxatge de l’estiu passat que està donant fruits, i la sensació és que, si l’equip blanc-i-negre recupera un mínim de solidesa defensiva, podrà ser decisiu per a sumar més punts.
En qualsevol cas, cal no oblidar que, com (quasi) sempre ocorre amb Meriton, Julen no deixa de ser un jugador cedit, que abandonarà l’entitat valencianista a final de temporada per a no tornar, excepte canvi de guió.
