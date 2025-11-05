Camarero: “La imatge turística valenciana després de la dana està completament recuperada”
El secretari autonòmic de Turisme explica, en la segona jornada de la WTM de Londres, que este sector és “positiu” per la seua aportació al PIB i a l’ocupació, a més de “conciliador” amb els locals
Un any després de la dana, “estem completament recuperats quant a la nostra imatge turística i d’hospitalitat”. Així de contundent s’ha mostrat el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, en l’inici de la segona jornada de la World Travel Market (WTM), un dels grans certàmens turístics d’Europa, que se celebra, des d’ahir, a Londres. En l’estand de 397 metres quadrats muntat per la Comunitat per a esta edició, Camarero ha insistit que eixa imatge després de la catàstrofe ja “s’ha superat”, i el mercat britànic —el principal de l’autonomia— “ja sap com està el territori, preparat per a rebre’ls”, després de les campanyes de comunicació que han fet.
Més enllà de la dana, el representant autonòmic ha destacat que l’autonomia i les diferents marques estan en el certamen per a “portar la Comunitat als nostres turoperadors i col·laboradors, perquè eixos tres milions de turistes britànics que venen es mantinguen i cresquen”. No en va, este 2025 es podrà tancar per damunt dels 3,1 milions de visitants d’este país.
“El mercat britànic valora molt positivament l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. El sol i platja, per descomptat, però també eixa altra oferta cultural i de naturalesa que estem treballant”, ha destacat, no sense abans insistir en la importància de continuar desestacionalitzant i diversificant, el pes “positiu” del sector per la seua aportació al PIB (un 16 %) i les seues més de 320.000 ocupacions. A més, ha posat l’exemple d’Elx o Alacant com a mostres de destinacions que són “conciliadores” entre el local i el turista.
Un mercat més enllà de l’estiu
Minuts abans, la jornada de la delegació valenciana present en el certamen britànic ha començat amb una presentació de destinació a mitjans de comunicació locals en la qual s’ha recordat que un de cada quatre visitants forans que venen a l’autonomia procedixen del Regne Unit. No en va, amb 23 ciutats del país illenc connectades amb València, Alacant o Castelló, i més de 4,2 milions de seients als seus diferents aeroports, el gasto mitjà diari d’estos viatgers ascendix fins als 153 euros, i la duració dels seus viatges supera les set nits.
De la mateixa manera, entre els elements remarcats durant una trobada amb mitjans en la qual també s’ha fet un repàs pels esdeveniments esportius, gastronòmics o culturals que tindrà la Comunitat, s’ha valorat el fet que un de cada tres viatges de britànics rumb al territori valencià ja es fa fora del període estiuenc. Sobre això, davant de les preguntes dels mitjans, des de Turisme CV s’ha destacat que la desestacionalització és “un dels nostres objectius principals”.
Trajectes
Així mateix, també s’ha emfatitzat el fet que els trajectes vinculats a experiències gastronòmiques s’han disparat fins a un 48 % respecte a abans de la pandèmia. Una presentació que ha conclòs amb un missatge: “Volem sorprendre-vos cada vegada que torneu. Ser el vostre espai de llibertat, benestar i felicitat”. Minuts després, ja amb la presència en la cita de Camarero —que ha patit un retard en la seua arribada a causa del transport—, este ha volgut emfatitzar la “naturalitat” amb què les destinacions valencianes reben els turistes.
