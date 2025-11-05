Compromís cedix al PSOE la presidència del Consorci de la Ribera
Toni Barea relleva Josep Mur en el càrrec en virtut del pacte de legislatura
El socialista d’Alginet Toni Barea s’ha convertit en el nou president del Consorci de la Ribera al rellevar el carletí Josep Mur. El canvi es produïx en virtut del pacte pel qual el PSPV i Compromís es van repartir la presidència durant dos anys per a cada partit.
Barea, que també és vicepresident primer de la Mancomunitat de la Ribera Alta, va prendre possessió del càrrec en la sessió extraordinària de la junta general del Consorci que es va celebrar dimarts a la vesprada a Alzira.
“És per a mi un honor immens assumir la presidència del Consorci de la Ribera. Ho faig amb respecte, amb humilitat i amb la plena consciència de la responsabilitat que comporta representar una institució que unix municipis, projectes i persones amb un objectiu comú: millorar la vida de la nostra comarca”, va afirmar el nou president, que també va dedicar unes paraules d’agraïment a Mur: “Gràcies, Josep, per la teua dedicació, per la teua serenitat i per la teua manera d’entendre el servici públic”.
El recentment nomenat president va destacar, igualment, que, durant els dos pròxims anys, buscarà reforçar l’eficiència del Consorci com a servici públic de proximitat per als ajuntaments i la ciutadania, apostar per la transició ecològica i la gestió responsable dels recursos i, finalment, aprofundir en el benestar i cohesió de la comarca. “Vull que esta nova etapa siga una etapa de diàleg i proximitat. Que cada ajuntament senta el Consorci com una extensió del seu propi treball. Que el personal tècnic continue sent el motor d’idees i d’iniciatives. I que la ciutadania veja en el Consorci un aliat, una institució que escolta, respon i construïx amb ells”, va afirmar.
El Consorci de la Ribera té entre les seues finalitats la gestió de convenis de col·laboració entre les mancomunitats i altres organismes, a més de comptar amb una sèrie de departaments propis: l’Àrea de Promoció Econòmica, l’Àrea d’Energia, l’Àrea de Turisme i l’Àrea d’Educació Ambiental.
A més, actualment té en marxa projectes molt ambiciosos com el “Canya a la canya”, que crearà un gran corredor verd de 75 quilòmetres en el riu Xúquer a partir de l’eliminació d’espècies invasores del seu llit.
D’altra banda, la institució també vetla pel benestar animal amb la construcció de dos centres d’acolliment d’animals abandonats de manera conjunta amb les mancomunitats de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor: el primer centre ha sigut inaugurat fa poc a Tavernes de la Valldigna, i el segon, situat a l’Alcúdia, entrarà en servici a principis de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Pot haver-hi un efecte Guardiola sobre Mazón i la Comunitat Valenciana?
- Alerta groga per precipitacions a València i Alacant