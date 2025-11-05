Dénia celebra la jornada de neteja marina “Agranant mars”
Se celebra el diumenge 16 de novembre
Inclou, per primera vegada, l’eliminació d’espècies invasores en les dunes
L’Ajuntament de Dénia, mitjançant el Servici Ambiental Marí i de Pesca, ha organitzat una nova edició de la jornada de neteja de la costa “Agranant mars”, que se celebrarà el diumenge 16 de novembre. Enguany, amb la col·laboració de la Regidoria de Platges, la jornada de neteja inclourà també l’eliminació d’espècies invasores en les dunes que duran a terme alguns grups tutelats per persones expertes en esta tasca.
La resta de participants pot col·laborar fent la neteja a peu, al llarg de tota la costa de les Rotes; en caiac, en embarcació o bussejant, per a cobrir les tasques en la cova Tallada, part de les Marines i la reserva marina.
Programació de la jornada
La jornada començarà amb el repartiment de material en la zona de la llotja del port, de 8:30 a 9:30 hores. De 9:30 a 12 hores s’efectuaran les tasques de neteja. Al finalitzar, els participants es concentraran de nou en la zona de la llotja per a depositar els residus arreplegats i se’ls obsequiarà amb una granera reciclada de l’empresa col·laboradora Vigar i una samarreta.
La inscripció de participants ja està oberta en la pàgina web de l’associació Eucrante.
