La dimissió no frena les protestes: convocada una concentració amb el lema “Mazón a presó”
Els organitzadors de les manifestacions mensuals contra el president criden a una manifestació en les Corts diumenge que ve
Tots els mesos, des d’octubre de 2024, en els carrers de València o en alguna de les localitats afectades per la dana, una protesta reclamava la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón; una vegada aconseguit este objectiu (anunciat este dilluns en una compareixença pública) i amb el dubte de si hi haurà o no substitut, les manifestacions en contra de l’encara cap del Consell en funcions no cessen.
Les organitzacions civils que s’havien estat mobilitzant fins ara contra Mazón tornaran a fer-ho en la vesprada d’este pròxim diumenge. Així consta en el cartell de la cita que ja comença a circular per xarxes socials en què s’assenyala que convoquen els “moviments socials del País Valencià”. No obstant això, la diferència és que el lema de la convocatòria no és “Mazón dimissió”, sinó “Mazón a presó”.
La protesta serà una concentració enfront de la porta de les Corts, el lloc a on s’ha de triar el substitut del president i sobre el qual ja negocien PP i Vox. També ací, en el parlament autonòmic, és a on queda lligat el futur polític més immediat de Mazón, que ha decidit conservar l’acta com a diputat, la qual cosa, al seu torn, li permet seguir com a aforat i evitar ser citat com a investigat en la instrucció de la causa que s’està desenrotllant a Catarroja.
La manifestació per a diumenge que ve no serà, com és habitual, cap al dia 29, sinó que serà el 9 de novembre, una data que també té un simbolisme quant a les mobilitzacions per la dana, ja que va ser la primera i més multitudinària que va partir des de la plaça de l’Ajuntament de València i es va celebrar a penes 10 dies després de la catàstrofe.
Protesta després de la dimissió
Hores després de la dimissió de Mazón ja es va celebrar una protesta en la plaça de la Mare de Déu a la qual van acudir centenars de persones i en la qual, d’una banda, van celebrar la victòria del carrer després d’un any de manifestacions exigint responsabilitats per la gestió de la dana, i, d’altra banda, van advertir el Consell que “el president se’n va, però els problemes continuen”, per la qual cosa mantenen la pressió i l’exigència de “veritat, justícia i reparació”.
En este sentit, durant la protesta de dilluns, el moviment social va deixar clar que la dimissió és només el primer pas, incloent-hi una sèrie de demandes. Estes inclouen la reconstrucció de les poblacions afectades amb participació ciutadana, la implementació de plans de xoc per a la reparació immediata de vivendes, col·legis i infraestructures i “no deixar a ningú arrere”. L’objectiu final és la “reconstrucció social” i l’exigència de responsabilitats que van més enllà del president i que arriben al seu Consell, a PP, a VOX i a l’entramat empresarial que “ha tret benefici econòmic de la mort”.
