Feijóo i Abascal activen ja el relleu de Mazón amb Pérez Llorca de favorit
PP i Vox deleguen la negociació a la C. Valenciana, però tutelaran un procés en el qual eviten parlar de noms i es contempla, fins i tot, l’avançament electoral
La negociació per a trobar el relleu de Carlos Mazón ja està en marxa. Hores després que el president de la Generalitat presentara la seua renúncia davant de les Corts, els màxims dirigents del PP i de Vox, el seu soci necessari per a la investidura, han iniciat els contactes per a elevar al Palau de la Generalitat un nou president o presidenta.
Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal van reprendre, este dimarts, la comunicació després d’una tardor de dur enfrontament entre les dos formacions. Segons fonts de Génova, els dos van conversar de manera telefònica en un clima “cordial i de bon to” sobre el context polític de la Comunitat Valenciana i la necessitat d’un acord entre les dos formacions per a l’elecció de qui serà el relleu de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat. “Els dos van coincidir en la necessitat de donar estabilitat a un territori que continua immers en un complex i dolorós procés de reconstrucció després de les riuades de l’any passat”, segons fonts del PP.
Trencat el gel, complit el protocol, les converses es traslladen ara a la Comunitat Valenciana. Estes fonts assenyalen que “PPCV i Vox iniciaran els contactes per a arribar a un acord de cara a una nova investidura, conseqüent amb els acords subscrits en maig entre els dos partits per a l’aprovació dels pressupostos vigents. La direcció nacional del PP farà seguiment d’eixes converses”.
I fins ací els resultats de la primera telefonada. Perquè, almenys públicament, no es remenen noms. Des de la direcció nacional del Partit Popular assenyalen que en la telefonada d’este dimarts, “cordial i en bon to, no s’han posat noms sobre la taula de cara a una nova investidura”.
Irònicament, el número dos del PP, Miguel Tellado, demanava este dimarts a Vox que “no busque les cosquerelles”. “Jo crec que Vox no és el Partit Socialista per a aprofitar-se de les situacions”, va assenyalar el dirigent, que va recordar la bona sintonia entre els dos partits a la C. Valenciana. Resulta que, des de dilluns, Vox és qui està demanant al PP que s’aclarisca a l’hora de proposar un candidat.
En el PPCV, tothom dona per fet que el pacte s’articularà entorn de Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, actual síndic en les Corts, número dos del PPCV i persona de la confiança de Carlos Mazón. És una opció que facilitaria una transició poc traumàtica per al Consell que ha perfilat Mazón en els seus menys de dos anys i mig de mandat. Però també és una opció que frena el pas a l’alcaldessa de València, María José Catalá, l’alternativa predilecta de la direcció nacional i també diputada autonòmica, condició necessària per a poder ser investida.
Catalá, de fet, es manté en un perfil molt baix. “Este procés és prou transcendent perquè jo mantinga una actitud molt respectuosa. No em pronunciaré. Resoldrem esta situació de manera àgil i gestionarem les institucions centrats en la recuperació i en les persones”, sostenia este dimarts. Però ningú s’atrevix a descartar-la, ni tan sols ella mateixa, que ahir demanava “prudència” respecte al procés successori.
A estes hores, en tot cas, resulta prematur descartar qualsevol escenari. Catalá compta amb la màxima confiança del president del PP. És una opció de risc per a ella, en plena consolidació com a alcaldessa de la capital i arribant a una institució molt marcada pel desgast de la dana. L’alcaldessa, coneixedora també de les objeccions que posaria al seu nomenament Vox, amb qui ha tingut importants xocs en l’ajuntament, es manté de perfil en este període d’interregne.
Els “tapats” i el temor a les urnes
En realitat, totes les opcions estan sobre la taula: des de “tapats” com els veterans diputats Vicente Betoret o Alfredo Castelló, perfils que Vox no veuria amb mals ulls, a l’alternativa extrema d’una convocatòria electoral, en cas que no s’aconseguisca un consens. En un clima de fort enfrontament nacional entre PP i Vox, Abascal podria tindre la temptació de forçar un avançament per a mesurar les forces del PP i desgastar Feijóo en un territori que s’ha convertit en un esclavó feble del seu projecte. Totes les enquestes vaticinen un fort ascens dels ultres, a costa del retrocés del vot del PP.
Està per veure fins a on exigix Vox i fins a on està disposat a cedir el PP, temorós d’una convocatòria electoral amb l’esquerra mobilitzada en el carrer i les enquestes obertes. El PP assumix que el nou projecte entorn del nou president o presidenta serà “conseqüent amb els acords subscrits en maig entre els dos partits per a l’aprovació dels pressupostos vigents”.
Cal recordar que, després de la dana, Vox va elevar el preu del seu suport per a aprovar els pressupostos de la Generalitat. Carlos Mazón va realitzar una compareixença el mes de març passat en la qual s’entregava sense ambages a l’ideari de Vox. En concret, qüestionava el pacte verd europeu i, sobretot, es rendia a les tesis del partit ultra en matèria migratòria. Mazón demanava llavors al Govern conéixer l’origen nacional dels autors dels pillatges que es van produir en els dies posteriors a la dana. Mesos després, el Consell ha accedit realitzar estadístiques esbiaixades per origen nacional. Fonts del PPCV es resignaven este dimarts a l’evidència que el valor de les accions de Vox ha pujat i que el cost “ideològic” per al PP serà major.
