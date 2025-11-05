L’alcalde d’Utiel es reunix amb la CHX per a avaluar les actuacions en el llit del riu Magre
S’han abordat les obres d’emergència que s’estan executant de manera coordinada entre les diferents administracions
S. García
Este matí, l’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, acompanyat de regidors i tècnics municipals, ha mantingut una reunió amb responsables de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per a tractar l’avanç de les obres d’emergència que este organisme està desenrotllant en el municipi després de la dana.
Teodoro Estrela, Diego Irles i Vicente Botella, tècnics de la CHX, han enumerat les actuacions que s’estan executant amb el projecte d’ampliació del llit del riu Magre, així com les intervencions en diferents trams de zones canalitzades i la intersecció amb la carretera N-III, a on també està actuant la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.
L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, ha remarcat que “la coordinació tècnica amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és fonamental per a ajustar les obres al comportament del llit i garantir la seua compatibilitat hidràulica. Estem treballant de manera conjunta entre les diferents administracions tant en el pont i l’N-III com en l’eixample del llit per a oferir una solució tècnica i preventiva que evite efectes adversos davant de situacions extraordinàries”.
Amb l’eixamplament del llit en 11 metres i el nou disseny del pont de 37,6 metres de longitud, s’incrementarà la capacitat hidràulica del riu Magre al seu pas per Utiel, la qual cosa permetrà oferir més seguretat en episodis de crescudes sobrevingudes amb augment considerable de cabal.
