El PP oferix endurir la zona de baixes emissions per als cotxes amb etiquetes B, però en 2032

L’alcaldessa, María José Catalá, diu que no acceptarà “xantatges” en la negociació amb el PSPV, i l’oposició assenyala que la responsabilitat de perdre 115 milions seria únicament del Govern municipal
PP i PSPV continuen negociant a contrarellotge per a intentar desbloquejar la zona de baixes emissions de València, que hauria d’entrar en vigor abans que concloga l’any, tal com exigix el Ministeri de Transports per als municipis de més de 50.000 habitants. Els terminis són exigus i Govern i oposició només podrien tirar avant l’ordenança amb un ple extraordinari i acurtant tràmits de publicació i exposició. Però les converses seguixen molt lluny d’arribar a bon port.
Des de la volantada de Vox en el ple d’octubre, amb Gosálbez tombant la ZBE per mandat de la seua direcció nacional, els socialistes fa dies que fixen en públic i privat les seues condicions per a acostar postures. Tenen tres peticions directament relacionades amb el projecte: ampliar el perímetre per a incloure la façana marítima i els barris del sud dins de la V-30 (Sant Marcel·lí o Sant Isidre), avançar el calendari d’aplicació i prohibir l’entrada a cotxes contaminants amb etiqueta B matriculats fora de la ciutat. En resum, el que consideren una “ZBE real i efectiva”. La quarta petició seria acceptar el corredor verd, una cosa poc probable.
El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ja va donar la mà als socialistes en el ple i va proposar ampliar el perímetre de castic, però estos van considerar l’oferta insuficient, atés que, segons van explicar després, l’ordenança tindria impacte únicament per al 8 % dels vehicles en circulació i continuaria incomplint les exigències europees. Dies després, el PP ha sumat una segona proposta. Carbonell ha oferit als socialistes estendre la ZBE als cotxes amb etiqueta B mitjançant un calendari d’aplicació encara més demorat: 2032 per als de fora de la província i 2033 per als de la província sense incloure València.
Això implicaria aprovar l’ordenança “de mínims” que el PP va acordar amb Vox. Es mantindria la implantació per fases fins a 2028 per als cotxes amb etiqueta A i set anys més tard s’enduriria per als vehicles amb etiqueta groga (de gasolina entre 2001 i 2005, dièsel entre 2006 i 2013). Però els socialistes han rebutjat el nou pla pel mateix motiu que van rebutjar l’anterior. Creuen que la proposta seguix sense tindre impacte real sobre la qualitat de l’aire de la ciutat, i pensar en 2032 en termes polítics és una entelèquia. De moment, com s’ha dit, les postures són antagòniques.
Ahir, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va donar per perduda la negociació amb Vox sobre la ZBE i va confirmar les seues negociacions amb els socialistes, encara que no va destapar les cartes. Sí que va dir que, davant de les exigències posades pel PSPV, algunes d’estes relacionades amb altres projectes, “no acceptarà xantatges”. És més, va assegurar que, si finalment es perden els 115 milions en subvencions, serà responsabilitat dels socialistes, perquè ella hauria esgotat totes les possibilitats.
En declaracions als mitjans durant la seua visita al centre social del Pilar, Catalá va explicar que la decisió de Vox de no aprovar la ZBE a última hora i després de cinc votacions favorables “va ser una decisió de la direcció nacional” del partit que lidera Santiago Abascal. Segons l’alcaldessa, va estar parlant “fins a l’últim dia” amb els representants de Vox “i em va quedar molt clar que no hi havia cap possibilitat”.
Sobre la negociació amb els socialistes, va tornar a traslladar la responsabilitat del Govern municipal i va recalcar que “si València perd eixos fons europeus, ja saben a qui demanar explicacions”. “Els qui intenten fer xantatge al PP hauran d’explicar la seua responsabilitat. Jo, com a alcaldessa, he complit amb la meua”, va sentenciar.
L’oposició respon
Referent a això, la regidora socialista María Pérez va respondre que Catalá “té un problema greu”, i va recordar que, “si no actua, hi haurà un perjuí financer per a l’Ajuntament de més de 115 milions”. “Sembla que l’alcaldessa no és conscient de la gravetat d’esta situació, potser perquè la ciutat no és ara la seua prioritat o perquè tem incomodar els seus socis de Vox de cara a una negociació en les Corts”, va reflexionar.
El Partit Socialista va assegurar que continuarà ferm en el seu compromís de posar a València “una zona de baixes emissions que frene la contaminació i, a més, que garantisca els fons europeus”. Segons Perez, “el PP pretén una ordenança pensant en els negacionistes de Vox i no en la salut pública”. “Si el PP no vol ser responsable de perdre més de 115 milions d’euros, ha d’actuar ja i ha de proposar una zona de baixes emissions que cuide la qualitat de l’aire, deixar les qüestions internes del partit i prioritzar la ciutat”.
Per la seua banda, la portaveu de Compromís, Papi Robles, va opinar que “l’actitud de l’alcaldessa en esta qüestió no pot ser més lamentable”. “Voler endossar-li el mort als partits que han votat en contra és indigne i impropi d’una alcaldessa que vol representar tots els valencians. L’única irresponsable del desori en el qual s’ha ficat és ella, perquè no sap negociar un acord de ciutat i vol imposar una ZBE totalment descafeïnada, que frega la il·legalitat, perquè no està concebuda per a reduir les emissions”, va argumentar.
“Hui torna a dir —continua Robles— que vol negociar amb tots els partits, però no s’ha dirigit al principal partit de l’oposició, el segon més representat en la ciutat de València. El seu veto demostra el seu cinisme absolut”, va continuar Robles. “Compromís està a on ha estat sempre: volem una ZBE, que és un instrument més per a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a València, una ZBE que ha de protegir la salut disminuint la contaminació, però que ha de combinar-se amb altres accions que es van pactar en el marc de la ciutat verda. I això passa per un corredor verd sense carrils de trànsit, una avinguda Pérez Galdós sense túnel, una aposta per fer zones per als vianants, la reducció del trànsit i l’increment de zones verdes”, va afegir.
