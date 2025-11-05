La protectora de Burjassot llança la seua campanya de novembre “Un animal no és un joguet”
L’associació recorda que “un animal és un membre més de la família”
“Si t’apassiona la idea de tindre un cadell, però no tant la de cuidar-lo quan cresca, millor decidix-te per un peluix”. Este és un dels missatges que la Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB) ha incorporat en el cartell de la seua campanya per al mes de novembre. El lema triat per a la difusió d’esta és breu, directe i fàcil d’entendre: “Un animal no és un joguet”.
Des de l’associació benefactora recorden que “un animal és un membre més de la família” —cosa que la llei reconeix almenys pel que fa als animals de companyia— i que “mereix amor, temps i cures tots els dies de la seua vida”.
En reiterades ocasions, especialment quan s’acosten les festes de Nadal, l’SPAB ha manifestat que aquelles persones que desitgen portar un animal a casa, “abans es plantegen si poden cobrir les necessitats d’este”, ja que la seua adquisició “no constituïx un simple regal d’un sol ús”, com succeïx amb els joguets, sinó “una responsabilitat per a tota la vida de la mascota”.
