Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada

El front fred que arribarà esta nit a l’est de la Península deixarà precipitacions i Aemet ha activat alerta groga per al nord de Castelló

Les pluges continuen sent intenses en la zona de València / Levante-EMV

Mario González

València

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que, a partir de dijous, les precipitacions tornaran a la Comunitat Valenciana. El començament de la setmana ha sigut tranquil, però a partir de hui es veuran cels nuvolosos i començarà la probabilitat de pluja.

Un front fred travessarà la Comunitat Valenciana dijous

Des d’esta matinada, un front fred provocarà, durant la nit de dimecres i el matí de dijous, precipitacions fortes i acompanyades de tempesta en el nord de Castelló. De manera més feble es dispersaran cap al sud, amb una probabilitat de pluges del 90 % per al matí del dijous 6 de novembre.

Divendres deixarà una xicoteta treva. Baixarà la probabilitat de pluja i el cel s’aclarirà lleument. Les temperatures es mantindran fins llavors i a partir de dissabte veurem descens en les màximes.

A partir de dissabte, les temperatures tornaran a la normalitat

L’inici de novembre ha sigut més calorós del que hauria de ser habitual. Des de hui fins divendres, malgrat les pluges, la temperatura es mantindrà entre els 13 °C de mínimes i els 24 °C de màximes.

Previsión de Aemet en València

Previsió d’Aemet / AEMET

Cap al final de la setmana, les temperatures descendiran i és probable que vegem algunes precipitacions el dissabte 8 de novembre. Fins al començament de la setmana que ve, les temperatures s’estabilitzaran entre els 13 °C de mínimes i els 22 °C de màximes, sense probabilitat de pluges a partir de diumenge.

