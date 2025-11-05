Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
El front fred que arribarà esta nit a l’est de la Península deixarà precipitacions i Aemet ha activat alerta groga per al nord de Castelló
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que, a partir de dijous, les precipitacions tornaran a la Comunitat Valenciana. El començament de la setmana ha sigut tranquil, però a partir de hui es veuran cels nuvolosos i començarà la probabilitat de pluja.
Un front fred travessarà la Comunitat Valenciana dijous
Des d’esta matinada, un front fred provocarà, durant la nit de dimecres i el matí de dijous, precipitacions fortes i acompanyades de tempesta en el nord de Castelló. De manera més feble es dispersaran cap al sud, amb una probabilitat de pluges del 90 % per al matí del dijous 6 de novembre.
Divendres deixarà una xicoteta treva. Baixarà la probabilitat de pluja i el cel s’aclarirà lleument. Les temperatures es mantindran fins llavors i a partir de dissabte veurem descens en les màximes.
A partir de dissabte, les temperatures tornaran a la normalitat
L’inici de novembre ha sigut més calorós del que hauria de ser habitual. Des de hui fins divendres, malgrat les pluges, la temperatura es mantindrà entre els 13 °C de mínimes i els 24 °C de màximes.
Cap al final de la setmana, les temperatures descendiran i és probable que vegem algunes precipitacions el dissabte 8 de novembre. Fins al començament de la setmana que ve, les temperatures s’estabilitzaran entre els 13 °C de mínimes i els 22 °C de màximes, sense probabilitat de pluges a partir de diumenge.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Pot haver-hi un efecte Guardiola sobre Mazón i la Comunitat Valenciana?
- Alerta groga per precipitacions a València i Alacant