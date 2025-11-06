Aras de los Olmos impulsa un sistema de sensors per a anticipar emergències climàtiques
Esta iniciativa, que presta especial atenció a la prevenció d’incendis forestals, compta amb el suport del Centre d’Innovació Territorial RuralTEC
S. García
L’Ajuntament d’Aras de los Olmos i el Centre d’Innovació Territorial RuralTEC han finalitzat la instal·lació d’un projecte pioner de sensorització ambiental destinat a reforçar la prevenció enfront de fenòmens meteorològics extrems i incendis forestals. La iniciativa compta amb una ajuda de 50.000 euros concedida per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, de la Generalitat Valenciana, una mesura amb la intenció d’optimitzar la gestió d’emergències i reduir el seu impacte en infraestructures, el medi natural, l’economia i la població.
El projecte s’emmarca en l’estratègia del CIT RuralTEC, que promou l’aplicació de tecnologia per a millorar la prevenció i l’actuació primerenca enfront dels incendis en el medi rural. En este cas, el projecte pilot ha permés la instal·lació d’una xarxa de sensors intel·ligents que permeten detectar en temps real alteracions climatològiques com tempestes intenses, períodes prolongats de sequera, canvis bruscos de temperatura o focus d’incendi.
Informació actualitzada
Els dispositius s’han situat en zones especialment sensibles del paratge La Trabina, dins del terme municipal d’Aras de los Olmos. A través de sensors, el sistema oferix informació contínua i actualitzada que facilitarà la resposta primerenca i coordinada dels servicis d’emergència, contribuint a reduir riscos i danys en el territori.
L’emplaçament del projecte, dins de la Reserva de la Biosfera de l’Alt Túria, destaca per la seua rellevància mediambiental en un entorn especialment sensible a esta mena de fenòmens. A més, RuralTEC du a terme, amb el suport de la Generalitat Valenciana, actuacions similars a Casas Bajas i Venta del Moro a fi de reforçar la xarxa d’innovació i protecció de l’entorn natural que impulsa en les dos comarques en les quals desenrotlla els seus projectes estratègics.
