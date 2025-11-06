TURISME
Cano: “El Consell no abandonarà la línia marcada per Mazón”
Malgrat la dimissió del president de la Generalitat, la consellera de Turisme fa valdre la seua “labor” al capdavant del Consell i afirma que està “orgullosa” de pertànyer a un executiu valencià que “ha marcat un abans i un després”
Malgrat dimitir oficialment com a president de la Generalitat, els membres del Consell continuen fent pinya amb Carlos Mazón. Este dijous, durant l’inici de l’última jornada del World Travel Market (WTM) —la fira turística de Londres en la qual ja va participar l’expresident en 2023 i es preveia també que estiguera en esta edició abans de la seua renúncia—, ha sigut la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, la que ha decidit fer valdre “la labor del president”. La consellera ha assegurat que l’executiu valencià i el Partit Popular “no abandonaran la línia marcada per Mazón”.
En una intervenció davant dels mitjans en la qual ha insistit que “continuarem treballant”, Cano ha destacat que, malgrat la dimissió, l’horitzó del Consell passa per seguir les polítiques exercides fins ara, una línia en la qual ha defés la “simplificació administrativa”, les baixades d’impostos o la “llibertat d’elecció de col·legi”. Una missió que també ha circumscrit al turisme, apostant per la “sostenibilitat, la innovació i per gestionar els fluxos turístics”, perquè es distribuïsquen per les diferents parts del territori valencià. “Mantindrem eixa aposta, que és la que està posicionant la Comunitat Valenciana en xifres rècord un any més”, ha insistit.
“Orgullosa” d’estar en el Consell
En este sentit, Cano ha insistit a reconéixer el paper de Mazón, perquè “ha configurat un equip amb un full de ruta molt clar, que passa per polítiques que estan donant els seus fruits”. I, per això, ha remarcat que està “orgullosa de formar part d’este equip”. Una defensa del Consell en la qual també ha volgut llançar un dard al Botànic, ja que ha assegurat que l’executiu actual “hem marcat un abans i un després”, i, a continuació, ha criticat el germà de l’expresident Ximo Puig, ja que este “haurà de donar resposta en els tribunals”, en referència al juí oral obert contra Francis Puig i un altre empresari per presumptes irregularitats en el cobrament de subvencions.
