La CHX inclou en el seu pla contra riuades les obres per a protegir les pedanies del sud de València
El regidor del Cicle de l’Aigua, Carlos Mundina, molest amb el Ministeri per no informar que les seues al·legacions han sigut acceptades
El text definitiu del Pla de resiliència contra inundacions de la Comunitat Valenciana de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que es va presentar l’estiu passat inclou les obres de protecció per a les pedanies del sud de València que va proposar el Cap i Casal. Així ho ha explicat el regidor del Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de València, Carlos Mundina, que ha convocat una roda de premsa, este dijous, no per a informar de l’assoliment, sinó per a mostrar el seu enuig pel fet que la CHX no els haja notificat que els donen la raó i accepten les seues propostes.
L’organisme que dirigix Miguel Polo ha respost que este pla es va sotmetre a informació pública del 23 de juny al 23 de juliol de 2025 i, en este període, “es van rebre més d’un centenar d’al·legacions, aportacions i suggeriments, la major part dels quals s’han analitzat i incorporat en la versió final del pla”. En els pròxims dies, afigen les fonts de la CHX consultades, “es donarà una resposta individualitzada a tots els al·legants sobre el contingut final del pla en relació amb les seues aportacions”.
Les al·legacions de l’Ajuntament de València que el Ministeri ha acceptat inclouen diverses obres proposades pel Cap i Casal per a millorar, d’una banda, la protecció de les seues pedanies, i, d’altra banda, perquè es pose data i pressupost a l’ampliació del nou llit del Túria, que es va incloure en el document inicial, encara que sense un cronograma concret, a diferència d’altres infraestructures, com la connexió dels barrancs de Poio i la Saleta amb el pla sud, que sí que està prevista per a 2026.
Basses de contenció i murs permeables
La versió definitiva del pla de resiliència inclou la proposta de construir dos basses de recollida d’aigua a la Torre per a derivar l’aigua al nou llit. També s’ha acceptat la prolongació del canal de desaigüe del Forn d’Alcedo en el tram de Castellar-l’Oliveral fins a la mar. Amb la prolongació d’este canal se solucionaria el drenatge del Forn d’Alcedo, a on el nus de les carreteres de la V-30 i la pista de Silla generen gran acumulació d’aigua, i milloraria la protecció de Castellar-l’Oliveral.
A més, el Ministeri també accepta fer més permeable el mur ferroviari que va provocar les inundacions per efecte barrera en la pedania de la Torre.
