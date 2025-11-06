El Consell busca reconstruir ponts amb el Govern i les víctimes ja sense Mazón, reclòs a Alacant
El nou vicepresident segon, Vicente Martínez Mus, planteja una reunió a Moncloa per a impulsar la coordinació entre administracions i treballa en un acostament als familiars dels morts en la dana
El president dimitit s’aparta del focus reclòs a Alacant
El Consell vol obrir un temps nou després de l’anunci de dimissió de Carlos Mazón. Malgrat que la data de caducitat de l’actual Govern valencià és incerta (podria dissoldre’s d’ací a pocs mesos si no hi ha pacte entre PP i Vox per a investir un relleu de Mazón o reformar-se en qüestió de setmanes si hi ha acord), la Generalitat sembla decidida a intentar reconduir, en eixe període d’interinitat, tant la seua relació amb el Govern central com amb les víctimes de la dana, molt deteriorades les dos després d’un any convuls i replet de crispació. L’encara president s’havia convertit en un escull insalvable en els dos casos.
Encara que seguix en el càrrec fins a resoldre la seua successió, la renúncia de Mazón sembla entendre’s, per la Generalitat, com una oportunitat per a canviar el pas. El president continua en actiu i conserva totes les seues funcions (excepte la de dissoldre les Corts), però s’ha apartat del focus en les últimes hores: dimarts va presidir el ple del Consell i, des de llavors, no ha tingut agenda ni ha xafat el Palau. Es troba a Alacant, la seua ciutat natal, envoltat del seu cercle més pròxim.
Coincidint amb eixe replegament, el protagonisme per a esta nova fase es desplaça cap al nou vicepresident segon, Vicente Martínez Mus, que ha guanyat focus durant este últim exercici atés el seu paper en la recuperació d’equipaments després de la dana. El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, elevat per Mazón després de la primera crisi de Consell després de la ruptura amb Vox, ha assumit el càrrec de vicepresident i les competències que deixa el tinent general retirat Francisco Gan Pampols, cessat, com estava previst, en el ple d’este dimarts. I no ha tardat ni unes hores des d’eixa remodelació a activar l’estratègia post-Mazón.
Així, en la mateixa vesprada de dimarts, poques hores després de convertir-se en el número tres del Consell, Martínez Mus va remetre una carta a la Comissionada del Govern per a la Reconstrucció, Zulima Pérez, amb l’objectiu de tancar una trobada en els pròxims dies en què abordar les tasques de recuperació de la dana en curs per part de les dos administracions.
Comissió mixta i obres pendents
Segons expliquen fonts de la Vicepresidència Segona, “hi ha contactes formals i informals i voluntat de les dos parts per a tancar esta cita”. Entre els objectius del nou vicepresident hi ha la convocatòria de la comissió mixta, reclamada amb insistència per la Generalitat (Mazón ha escrit diverses cartes a Pedro Sánchez per a sol·licitar-la), així com el “desbloqueig de les obres de canalització pendents”, afigen les citades fonts.
En la missiva, Martínez Mus emplaça Pérez a “reforçar els canals de comunicació” entre Consell i Govern en tot el referent a la dana. Així mateix, crida a l’enfortiment de la coordinació i la col·laboració institucional” per a “continuar garantint una resposta eficaç, àgil i ordenada” a la postemergència.
Així, “davant del recent canvi produït en el Consell”, el vicepresident emplaça la Comissionada a eixa “reunió de treball conjunta” en la qual “revisar objectius a curt i mitjà termini, actualitzar el diagnòstic i l’estat de les actuacions en marxa, identificar possibles obstacles i definir, de manera compartida, les pròximes fites per a la recuperació econòmica i social de la C. Valenciana”.
“A disposició” de les víctimes
L’altre objectiu de Martínez Mus en este lapse, i tal vegada el més complicat, és treballar en un acostament a les víctimes de la dana, convertides en el gran assot de Mazón des de la tragèdia del 29-O. De fet, eixa ràbia dels familiars, expressada en el funeral d’estat, contra el cap del Consell va ser decisiva en la seua decisió de tirar la tovallola.
“Quede ja a disposició, com tot el Consell ha estat sempre, per a veure si podem tindre un contacte normal amb les associacions de víctimes que vulguen tindre’l”, va assenyalar després del seu nomenament com a vicepresident. Mazón ja es va mostrar “a disposició” d’estos col·lectius en reiterades ocasions, però no va aconseguir cap fruit.
L’eixida del president, encara que no s’ha materialitzat encara, unida a l’arribada de Mus, figura menys marcada per la gestió de la dana, podria temperar els ànims i evitar plantons d’estos col·lectius, que en diverses ocasions s’han negat a acudir a reunions amb la Generalitat per la resistència de Mazón en el càrrec.
Des de l’equip del vicepresident traslladen que este acostament es prendrà amb calma. Assumixen que esta setmana, amb algunes víctimes compareixent en la comissió del Congrés i revivint el seu drama, no és el millor moment. En tot cas, asseguren que “en els pròxims dies” es podrien iniciar els moviments en este sentit.
