Experts i veïns critiquen el fiasco de la zona de baixes emissions: “No es creuen els seus beneficis”
La plataforma social València per l’Aire considera que la no aprovació de la ZBE de PP i Vox és una oportunitat per a treballar en una ferramenta més ambiciosa
La Federació d’Associacions Veïnals lamenta que, per “problemes intestins” dels partits de govern, la ciutat s’expose a perdre 115 milions d’euros
La no aprovació de l’ordenança de zona de baixes emissions a València continua generant reaccions una setmana després que Vox canviara la seua postura i tombara la limitació als cotxes contaminants. Mentres PP i PSPV intenten acostar postures per a desbloquejar el projecte —les seues postures es mantenen antagòniques—, experts i veïns critiquen la deriva política i social de l’assumpte.
El portaveu de València per l’Aire, José Manuel Felisi, considera “incoherent” que Vox aconseguira fixar les seues pròpies condicions per a la zona de baixes emissions de València, “ja no de mínims, sinó directament ridícula”, i encara així la tombara en l’últim tràmit. “Ells van aconseguir el seu objectiu, que era tindre una ZBE inútil, sense impacte. No se sosté que, després d’imposar els seus termes al PP, decidisquen no aprovar-la”, argumenta.
L’expert de la plataforma social explica que l’ordenança dissenyada pels socis del Govern municipal mancava de contingut efectiu, però sí que estava perfectament estructurada per a evitar un colp en els jutjats. “Nosaltres, per a denunciar-la, havíem de fer molts encaixos. Pensàvem que haguérem guanyat, però ens haguera costat molta energia, diners i temps”, assegura Felisi.
Quant al posicionament del col·lectiu integrat per associacions veïnals, de salut, urbanisme, AMPA o experts en medi ambient, el portaveu diu que la sensació és contradictòria: “Estem noquejats. Realment ens sembla bé que no tire avant esta pantomima de ZBE i, a canvi, es treballe en una ferramenta efectiva, però ens sorprén haver d’estar contents perquè la tombe un negacionista. És una postura agredolça i continuem gestionant eixa paradoxa”.
La paradoxa, a més, de celebrar que València es quede com estava en un escenari que requerix molts retocs. “La qualitat de l’aire està empitjorant des que s’ha obert la mà al fet que cada u es moga com vulga. En la ciutat ha augmentat el trànsit i, en conseqüència, ha empitjorat la qualitat de l’aire. Les dades es treballen en cicles anuals, però podem avançar que els resultats en desembre no seran bons”, avança Felisi, atesos alguns mesuradors, com el de l’avinguda del Cid, que ja freguen el límit de la contaminació assumible.
I sobre el tema d’actualitat municipal més comentat en els últims dies —sense esmentar la successió a la Generalitat— també s’ha posicionat la Federació d’Associacions Veïnals de València, que resumixen el fiasco de la ZBE en tres claus. “La delimitació de la zona de baixes emissions ens sembla de mínims, perquè, per exemple, la zona portuària hauria d’estar també en les zones arreplegades pel seu enorme trànsit i per ser un agent altament contaminant”, diuen en primer lloc. “D’altra banda, és una llàstima que, per problemes intestins, la ciutat perda una partida tan important”, afigen fonts de la federació d’associacions. “El problema de fons és no creure en els beneficis per a la salut de posar límits a les emissions descontrolades”, conclouen les mateixes fonts.
La negociació de PP i PSPV seguix estancada
Dins del seguiment diari que PP, PSPV i Compromís fan del tema, l’alcaldessa, María José Catalá, va explicar ahir que continuen les negociacions per a aprovar l’ordenança reguladora, però va dubtar que els socialistes vulguen “arribar a un acord”. Els socialistes, per la seua banda, van apuntar que l’alcaldessa “no té cap intenció real de negociar una ordenança de ZBE que contribuïsca a reduir la contaminació que patixen els barris” de la ciutat. I des de Compromís, l’altre partit que està fora del Govern que integren PP i Vox, van lamentar que Catalá tracte “de responsabilitzar l’oposició del seu fracàs amb la ZBE”.
“Crec que el que no es pot és negociar una ordenança concreta, que és un text legal, i una ordenança de la zona de baixes emissions, incorporant altres projectes urbans”, va dir Catalá en al·lusió a la condició vinculada al corredor verd que va posar el PSPV per a donar suport a eixa norma. Els socialistes van apuntar com una de les condicions que eixe corredor verd quede lliure de cotxes. “No té sentit incorporar altres circumstàncies. En cap cap cap que puguen incorporar-se al text legal d’una ordenança de zona de baixes emissions” que “té unes premisses: etiquetes, vehicles, antiguitat, cronograma i territori”, va remarcar l’alcaldessa.
Per part del PSPV, la regidora María Pérez va manifestar que “és mentida” que Catalá “estiga negociant res, com diu, perquè ja ha pres una decisió: preferix que els valencians perden 115 milions i patisquen un aire contaminat per a poder continuar cortejant Vox i mantindre vives les seues aspiracions a la Generalitat”. “O, cosa que és el mateix, pretén que tots els valencians paguen el preu de les seues ambicions polítiques”, va dir en un comunicat.
Pérez va assenyalar que “ha passat més d’una setmana des de l’últim ple” i ha asseverat que el PP no ha presentat als socialistes “cap alternativa” per a “intentar arribar a un acord”. “No és cert, com deia Catalá este matí, que actualment estiguem en converses. No només no s’ho estan plantejant, sinó que sembla que haja renunciat a continuar buscant una solució que permeta que els valencians milloren la seua salut i evite que perden 115 milions”, va assegurar.
Des de Compromís, la seua portaveu en el consistori, Papi Robles, es va preguntar “què està fent Catalá amb la ZBE i qui governa València” i si “la governa el PP amb Catalá al capdavant o altres persones”. “L’estem sentint dir que si la ZBE no tira avant és culpa de l’oposició; però això és una acció directament del Govern de Catalá”, va subratllar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Alerta groga per precipitacions a València i Alacant
- Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell