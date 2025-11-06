VBC (M) | Eurolliga
El líder Zalgiris Kaunas posarà a prova el València Basket
L’equip taronja, millor atacant de la competició, visita la defensa més potent
Pilar LÓpez
La setmana, a priori, es presenta tranquil·la per a un València Basket que “només” té dos compromisos: un a Europa i un altre en la Lliga. Una tranquil·litat que amaga una trampa, ja que, encara que els taronja, acostumats a jornades europees dobles en les últimes setmanes, esta només tindran un partit en Eurolliga, este serà, però, del màxim calibre. Els de Pedro Martínez es posen a prova demà divendres en la pista del líder, el Zalgiris, un partit que presenta múltiples al·licients.
El partit contra el líder de l’Eurolliga se celebrarà este divendres en el Zalgirio Arena (19 h). Amb un balanç de 6-2 i un +89 en el basket average general, l’equip lituà comanda la classificació del màxim torneig continental. Molt de prop li seguix el València Basket, que només ha patit una derrota més i que afrontarà esta novena jornada amb 5 victòries i 3 derrotes.
Al marge de la seua situació privilegiada en la taula, del Zalgiris destaquen molts altres aspectes: està combinant un atac elaborat i eficaç amb la millor defensa del torneig per a ser l’equip més equilibrat en la suma dels dos costats de la pista; són els que millor tiren de tres i els que més abaixen l’encert dels seus rivals. A més, s’han sobreposat a la lesió d’un dels seus jugadors importants, Nigel Williams-Goss, amb el pas avant d’un superlatiu Sylvain Francisco, que ha sigut designat MVP del mes d’octubre.
València Basket arriba a esta novena jornada com l’equip que més punts anota (92,4), el que més valora (103) i el que més triples fa (12,1). Però si ens fixem en l’eficiència ofensiva, els hòmens de Pedro Martínez són segons (amb un OER d’1,20) per darrere del seu rival de divendres. El Zalgiris Kaunas té la millor eficàcia ofensiva de la competició (1,21). És el que millor llança de tres punts (42,9 %), el quart que més triples fa (10,5 per partit) i el millor en el percentatge d’eficàcia en els tirs de camp (59 %), amb el segon millor true shooting (62,5 %). I encara que juga a un dels ritmes més baixos del torneig, aprofita la seua fortalesa defensiva per a ser el segon equip que més punts fa després de pèrdua del rival (17,9).
Superioritat defensiva
Si l’eficàcia del seu atac és molt destacable, la superioritat en la parcel·la defensiva de l’equip verd és encara més clara. Zalgiris Kaunas és l’equip que menys punts rep (76,1), el que menys valoració permet als seus rivals (79,4) i el que menys assistències consent als seus oponents (15,4) per a tindre la millor eficiència defensiva de tota l’Eurolliga (1,08). Els jugadors de Masiulis són els que més reduïxen el percentatge d’encert en el tir de tres dels seus rivals, als quals deixa en un 30,6 %. I els que més reduïxen l’eficàcia de tirs de camp dels seus oponents, que quan s’enfronten als lituans es queden per molt poc per damunt del 50 % en els seus llançaments.
Sent primer tant en l’eficiència ofensiva com en la defensiva, el càlcul és simple. Les xifres no enganyen i, òbviament, els lituans són també els que manen en l’eficiència neta (0,14). Si a això li afegim el fet que lidera la competició en l’apartat del marge de victòria (11,1), tot això els convertix en l’equip més equilibrat del torneig. Un repte majúscul per a la maquinària ofensiva i la bona ratxa taronja.
