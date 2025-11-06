El Llenguafest torna a Dénia
Esther, Naina i Auxili actuaran com a protagonistes de la música jove en valencià
Dénia celebra, el dissabte 29 de novembre, la tercera edició del LlenguaFest, un festival de música jove en valencià organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Dénia. El certamen convertirà la glorieta del País Valencià en l’escenari d’una nit dedicada a la música, la llengua i la creativitat valenciana.
Esta nova edició reunirà tres destacats noms del panorama musical valencià actual: Esther, Naina i Auxili, en una vetlada que promet emocions, energia i orgull per la cultura pròpia. El festival començarà a les 20:30 hores amb l’actuació de la Muixeranga de la Marina, que obrirà la jornada amb els seus emblemàtics castells, símbol de tradició i bastant col·lectiva. A les 21 hores actuarà Naina; a les 22:15 hores, Esther, i a les 23:45 hores, Auxili, en un programa que combinarà estils, generacions i missatges, amb un únic fil conductor: la música en valencià per al públic jove.
Com a activitat prèvia al festival, la Regidoria de Normalització Lingüística col·labora amb el LlenguaFest organitzant, el dilluns 24 de novembre, en la Casa de la Cultura, un taller-xarrada dirigit a l’alumnat de 3r d’ESO dels instituts Maria Ibars, Sorts de la Mar i Chabàs. En esta trobada, que tindrà una duració aproximada d’una hora i mitja, els artistes Esteve (membre d’Auxili), Esther i Naina explicaran a què es dediquen, com creen la seua música i per què ho fan en valencià. A més, reflexionaran sobre la importància d’expressar-se artísticament en la llengua materna i interpretaran algunes peces musicals per a compartir la seua experiència de manera pròxima i participativa. L’activitat servirà també per a promocionar el LlenguaFest i implicar els jóvens en el coneixement i la valoració de la música en valencià.
Reivindicació de la llengua valenciana
Tal com ha recordat el regidor de Joventut, Valen Alcalà, el LlenguaFest té com a objectiu acostar la música en valencià a la ciutadania i, especialment, a la joventut, des d’una perspectiva lúdica, participativa i contemporània”. Amb este projecte, Joventut aposta per reivindicar la llengua com a vehicle d’expressió artística i emocional i per oferir un espai a on els artistes valencians puguen connectar amb el públic en la seua pròpia llengua.
Alcalà ha destacat que “el LlenguaFest és molt més que un concert: és una celebració de la nostra llengua, de la nostra gent i del talent que tenim a casa”, i ha subratllat que “a Dénia volem continuar creant espais a on la cultura valenciana siga protagonista, especialment per a la joventut. La música és una ferramenta potentíssima per a transmetre emocions, valors i identitat, i els nostres artistes són un exemple d’orgull i d’autenticitat”.
Artistes d’esta edició
La cantautora de Vinaròs Esther es va donar a conéixer el 2021 amb el seu primer EP Les teues ales i la seua col·laboració amb la Fúmiga en la cançó Hora blava. Les seues cançons, íntimes i autobiogràfiques, reflectixen moments i emocions que l’han marcada. A través d’estes, parla de relacions, amistat i creixement personal, amb una veu dolça i una sensibilitat que connecta profundament amb el públic.
Naina, amb només 18 anys, s’ha convertit en una de les veus més prometedores del panorama pop valencià. Amb el seu primer EP, Atrevida, presenta un estil fresc i contemporani que combina ritmes electrònics, melodies pop i una actitud desinhibida. Les seues lletres parlen de coratge, emocions i llibertat, amb una naturalitat que reflectix la força de la nova generació musical valenciana.
Tancarà la nit Auxili, la banda d’Ontinyent formada el 2005 i reconeguda com una de les formacions més destacades de la música en valencià. El seu estil combina reggae, ska i rap, amb lletres que mesclen missatge social i emocions personals. Les seues cançons denuncien la desigualtat i la injustícia, però també celebren l’amor, la fraternitat i l’amistat. Amb arrels en grups com Obrint Pas o La Gossa Sorda, Auxili representa l’esperit compromés, festiu i reivindicatiu de la música valenciana.
