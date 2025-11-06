Martínez Mus aposta per reduir burocràcia i desbloquejar inversions empresarials a la Comunitat Valenciana
El vicepresident segon ha visitat l’empresa Healthcare Foam de Quartell amb motiu de l’entrega de l’autorització ambiental integrada
El vicepresident segon per a la Recuperació, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat l’aposta i el compromís de la Generalitat per reduir la burocràcia i agilitzar els tràmits administratius per a desbloquejar inversions empresarials a la Comunitat Valenciana. Així s’ha pronunciat Martínez Mus durant la seua visita a l’empresa Healthcare Foam, a Quartell, amb motiu de l’entrega de l’autorització ambiental integrada (AAI), que permetrà a la companyia augmentar la seua producció de matalassos i la plantilla, conformada per 150 persones majoritàriament de Quartell i les Valls.
El vicepresident segon ha assenyalat que la resolució de l’AAI “és un exemple de com la Generalitat està desbloquejant inversions pendents des de feia anys, per a facilitar que les empreses puguen créixer, innovar i generar ocupació en tot el territori”.
Reduir traves administratives
Durant la visita a les instal·lacions d’esta empresa, Martínez Mus ha subratllat que el Consell “treballa amb una visió clara: reduir traves administratives i oferir seguretat a les empreses que aposten per invertir a la Comunitat Valenciana”. Al seu juí, la simplificació dels procediments “afavorix la competitivitat i la modernització del teixit industrial, al mateix temps que impulsa un creixement equilibrat, respectuós amb el medi ambient i generador d’oportunitats d’ocupació de qualitat”.
En este sentit, ha valorat que el projecte de Healthcare Foam encaixa en l’estratègia de la Generalitat per a fomentar l’economia circular i la modernització del teixit industrial. “Estem complint el compromís de reactivar l’economia productiva valenciana a través de la gestió eficaç i responsable”, ha afirmat Martínez Mus, que ha afegit que “una administració àgil i eficient és el millor aliat perquè les empreses continuen invertint i creixent en el nostre territori”.
Reivindica el Pla Simplifica
Finalment, el vicepresident segon ha recordat que, des del Consell, es continua impulsant mesures com el Pla Simplifica i el reforç de la seguretat jurídica per a consolidar la Comunitat Valenciana com “un territori atractiu per a la inversió, la innovació i l’ocupació estable”.
Healthcare Foam és una empresa especialitzada en solucions avançades d’espuma per al descans professional i sanitari. La companyia desenrotlla materials de poliuretà i polietilé d’alta qualitat, dissenyats per a oferir confort, higiene i durabilitat en entorns hospitalaris i clínics. Fabrica matalassos, coixins, productes ortèsics, apòsits i sistemes de protecció de material mèdic, amb àmplies opcions de personalització per a cada aplicació.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Alerta groga per precipitacions a València i Alacant
- Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell