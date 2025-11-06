Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martínez Mus aposta per reduir burocràcia i desbloquejar inversions empresarials a la Comunitat Valenciana

El vicepresident segon ha visitat l’empresa Healthcare Foam de Quartell amb motiu de l’entrega de l’autorització ambiental integrada

El vicepresident Martínez Mus amb directius de Health Care Spain

El vicepresident Martínez Mus amb directius de Health Care Spain / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El vicepresident segon per a la Recuperació, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat l’aposta i el compromís de la Generalitat per reduir la burocràcia i agilitzar els tràmits administratius per a desbloquejar inversions empresarials a la Comunitat Valenciana. Així s’ha pronunciat Martínez Mus durant la seua visita a l’empresa Healthcare Foam, a Quartell, amb motiu de l’entrega de l’autorització ambiental integrada (AAI), que permetrà a la companyia augmentar la seua producció de matalassos i la plantilla, conformada per 150 persones majoritàriament de Quartell i les Valls.

El vicepresident segon ha assenyalat que la resolució de l’AAI “és un exemple de com la Generalitat està desbloquejant inversions pendents des de feia anys, per a facilitar que les empreses puguen créixer, innovar i generar ocupació en tot el territori”.

Reduir traves administratives

Durant la visita a les instal·lacions d’esta empresa, Martínez Mus ha subratllat que el Consell “treballa amb una visió clara: reduir traves administratives i oferir seguretat a les empreses que aposten per invertir a la Comunitat Valenciana”. Al seu juí, la simplificació dels procediments “afavorix la competitivitat i la modernització del teixit industrial, al mateix temps que impulsa un creixement equilibrat, respectuós amb el medi ambient i generador d’oportunitats d’ocupació de qualitat”.

En este sentit, ha valorat que el projecte de Healthcare Foam encaixa en l’estratègia de la Generalitat per a fomentar l’economia circular i la modernització del teixit industrial. “Estem complint el compromís de reactivar l’economia productiva valenciana a través de la gestió eficaç i responsable”, ha afirmat Martínez Mus, que ha afegit que “una administració àgil i eficient és el millor aliat perquè les empreses continuen invertint i creixent en el nostre territori”.

Reivindica el Pla Simplifica

Finalment, el vicepresident segon ha recordat que, des del Consell, es continua impulsant mesures com el Pla Simplifica i el reforç de la seguretat jurídica per a consolidar la Comunitat Valenciana com “un territori atractiu per a la inversió, la innovació i l’ocupació estable”.

Healthcare Foam és una empresa especialitzada en solucions avançades d’espuma per al descans professional i sanitari. La companyia desenrotlla materials de poliuretà i polietilé d’alta qualitat, dissenyats per a oferir confort, higiene i durabilitat en entorns hospitalaris i clínics. Fabrica matalassos, coixins, productes ortèsics, apòsits i sistemes de protecció de material mèdic, amb àmplies opcions de personalització per a cada aplicació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents