Riba-roja premia ‘Levante-EMV’ per la seua cobertura de la dana
La localitat reconeixerà la capçalera valenciana, en el seu acte commemoratiu “La veu de tot un poble”, pel primer aniversari de la catàstrofe
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria celebra, esta vesprada, un acte commemoratiu pel primer aniversari de la dana del 29 d’octubre. Amb el títol “La veu de tot un poble”, l’auditori de Riba-roja obrirà les portes a les 19:30 hores per a dur a terme un homenatge institucional solemne a la memòria de les víctimes i a la gran resposta ciutadana i dels servicis d’emergència. L’esdeveniment comptarà amb l’actuació dels conservatoris professionals de dansa i música de Riba-roja de Túria, amb la representació “Som Riu”.
A continuació, s’entregaran reconeixements a institucions, entitats i empreses pel seu suport al municipi durant la dana. Levante-EMV rebrà un dels guardons de la vesprada, que arreplegarà el director Joan Carles Martí, “pel seu compromís exemplar i professional al garantir la cobertura informativa i el servici públic que la nostra societat necessitava”, expressa l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. “La labor del seu mitjà va ser fonamental per a mantindre els ciutadans informats, canalitzar l’ajuda i documentar l’esforç de la reconstrucció posterior”, afig. Este reconeixement l’entregarà Esther Cerveró, secretària general de l’Associació Professional de Periodistes Valencians.
El consistori tindrà una menció especial per als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, l’UME Unitat Militar d’Emergències, el Consorci Provincial de Bombers, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Riba-roja, així com als efectius de la Policia Local desplaçats de les localitats de Toledo i Laguna de Duero, Viladecans i Canet d’en Berenguer, així com d’altres municipis de la Comunitat Valenciana i Catalunya.
Homenatge a les víctimes
Per a finalitzar l’acte, després de les entregues dels guardons, hi haurà un homenatge a les víctimes de la dana que comptarà amb la presència de l’Associació Víctimes de la DANA 29 d’Octubre.
Esta jornada comptarà amb la presència de Diana Morant, ministra de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya; Pilar Bernabé, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana; Arcadi España, secretari d’Estat de Política Territorial; Zulima Pérez, Comissionada Especial per a la Reconstrucció i Reparació dels Danys Provocats per la Dana; i l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, així com d’altres alcaldes de municipis afectats per la dana com Ricardo Gabaldón (Utiel) o Guillermo Luján (Aldaia).
L’acte, que ha completat el seu aforament de 800 persones, es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del consistori.
