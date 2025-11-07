Llevant UE | La Lliga
La baixa de Vencedor obri la porta a Olasa
L’entrenador del Llevant remena diverses alternatives per a substituir el sancionat Vencedor contra l’Atlètic de Madrid este dissabte
Jaume Puig
La baixa per sanció del migcampista del Llevant UE Unai Vencedor en el partit de dissabte contra l’Atlètic a Madrid li dona la possibilitat al seu company Jon Ander Olasagasti de tornar a l’onze inicial.
L’altra alternativa és la d’Oriol Rey, que tot indica que podrà tornar a l’equip en el Metropolità després de superar el virus estomacal.
Vencedor va ser expulsat amb roja directa en el partit de diumenge contra el Celta de Vigo i, d’esta manera, l’entrenador Julián Calero es veurà obligat a modificar el seu onze per a buscar un acompanyant en la medul·lar a l’hondureny Kervin Arriaga.
En principi, el relleu natural seria Olasa, que només ha sigut titular dos partits esta campanya. La seua última titularitat va ser el passat 23 de setembre contra el Reial Madrid (1-4) i, des de llavors, ha participat des de la banqueta en quatre partits més.
Olasa ja va ser el triat per Calero diumenge passat, quan, en el descans, va optar pel jugador basc per a reforçar el centre del camp després de l’expulsió de Vencedor abans de la mitja hora de joc.
Sense Pablo Martínez, que es recupera d’un esquinç de turmell, una altra opció més remota per a Calero és col·locar el central Unai Elgezabal com a pivot en una demarcació en la qual va actuar fa deu dies en la primera ronda de la Copa del Rei a Orihuela.
Oriol Rey, tampoc al 100 %
Tampoc està al cent per cent el migcampista Oriol Rey, que va ser baixa primer contra el Reial Mallorca i després contra el Celta de Vigo per un procés víric que, segons va revelar l’entrenador Calero, li ha fet perdre fins a cinc quilos.
El migcampista català, que fins i tot va estar ingressat alguna nit durant la seua convalescència, ja ha participat en les dos últimes sessions amb aparent normalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell
- Alerta groga per precipitacions a València i Alacant
- “Ja no puc més” i les altres frases del comiat de Mazón
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- Miguel Barrachina, sobre el període de reflexió de Mazón: “Està obstinat en la reconstrucció amb tanta vitalitat com el primer dia”