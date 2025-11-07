El Consell encarrila la primera reunió post-Mazón amb el Govern però encalla amb les víctimes
Martínez Mus i Zulima Pérez ja busquen data per a una primera trobada que confien concretar la setmana que ve, mentres que els portaveus de les associacions majoritàries descarten un acostament després dels atacs de càrrecs del PP a la seua independència
El Consell ha arrancat l’etapa post-Mazón amb l’objectiu de redreçar les relacions amb el Govern i amb les víctimes de la dana, molt erosionades en l’últim any. Com va publicar Levante-EMV, l’operació està capitanejada per Vicente Martínez Mus, el nou vicepresident segon i hereu de les competències de Gan Pampols, que, res més assumir el càrrec este dimarts, va activar eixes maniobres d’acostament.
De moment, la resposta que arriba de les parts interpel·lades és dispar: mentres que l’executiu es mostra obert a la reunió sol·licitada per Martínez Mus amb la Comissionada per a la Reconstrucció, Zulima Pérez, les associacions de víctimes tanquen la porta a obrir un diàleg amb la Generalitat. Lluny d’un acostament, els qüestionaments d’alguns càrrecs o treballadors del PP a la seua independència política ha reavivat la indignació amb el Consell.
La mateixa Pérez, que ahir va acompanyar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, durant una visita a Sedaví i Massanassa, va dir estar “encantada” de concertar una trobada amb el nou vicepresident del Consell. Ja ho va fer amb Gan Pampols res més assumir el càrrec.
Martínez Mus, en la seua missiva, sol·licitava eixa cita per a “reforçar els canals de comunicació” entre administracions i “enfortir la coordinació i la col·laboració institucional”. Fonts de la delegació del Govern confirmen que el diàleg està obert entre els dos i que la previsió és poder concretar una data la setmana que ve.
Malgrat eixa voluntat de reunir-se, des de l’executiu es remarca que la “coordinació i col·laboració” entre administracions s’està produint “des del primer dia” i que, malgrat la brega mediàtica, tècnicament, la cooperació és “total”. Cuerpo va insistir en eixa idea este dijous: “Per part nostra, tal com vam fer des del principi, la voluntat de col·laboració i coordinació és màxima”.
El titular d’Economia va subratllar la “presència pràcticament constant” de ministres a València i que, “més enllà” d’estes visites, l’“esforç i la coordinació” estan “assegurats” amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i Zulima Pérez.
Les víctimes tanquen la porta després dels “insults” del PP
“Com hi haurà un acostament a les víctimes per part d’un partit que no para d’insultar les víctimes? Com es produirà eixe acostament?”. És la pregunta que es fa Mariló Gradolí, presidenta de l’Associació de Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024 i amb la qual respon a les intencions de Martínez Mus. Gradolí va rebre, este dijous, indirectes del diputat del PP en la comissió, Fernando de Rosa, que va insistir en la teoria del PP que les associacions de víctimes majoritàries estan “polititzades”. En la seua intervenció, va instar Gradolí a una “reflexió” conjunta, atesa, va dir, la seua “clara experiència política passada i present”.
Per a Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, és al Consell a qui caldria preguntar-li si és compatible demanar una millor relació amb les víctimes, d’una banda, i deslegitimar algunes de les associacions que les representen, d’una altra. “Diuen de tot”, ha lamentat. Al seu juí, les paraules de De Rosa, com els posts en xarxes socials del gerent del PP provincial, Sergio Alonso, responen a una venjança. “L’hem fet dimitir [a Mazón] i hem de pagar-ho d’alguna manera”, considera.
Assegura que ha rebut una comunicació del Govern valencià que encara no ha pogut veure detalladament ni valorar amb els seus associats perquè no ha tingut temps. Això sí, ho entén com “una idea deixada caure, atropellada”. A això suma el “contrasentit” derivat de la dimissió de Mazón però la pervivència i reordenació del seu Consell. “Qui està al comandament?”, s’ha preguntat sobre el Consell. “Et reunixes amb algú que està en funcions?”, ha insistit.
“M’atreviria a dir que per què no, però no ho sé, només és la meua opinió personal”, resumix, per la seua banda, Christian Lesaec, president de l’Associació Damnificats Dana Horta Sud. El fet que la seua valoració és només seua és important, perquè Lesaec té intenció de complir la promesa que va fer al constituir-la: ser el president només durant el primer any i donar forma després a un procés d’elecció de la nova presidència. Això ocorrerà en les pròximes setmanes. Per a valorar possibles contactes amb el Consell, assenyala, hauria de “fer una reunió de l’assemblea i parlar-ho”, però reconeix estar ara en un moment d’una certa provisionalitat al capdavant de l’associació.
