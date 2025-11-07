Gandia reforça la seua projecció internacional en el World Travel Market de Londres
La ciutat intensifica la seua presència en les fires de turisme més importants
Gandia ha donat un nou impuls a la seua estratègia d’internacionalització turística amb la seua participació en el World Travel Market London, una de les fires més importants del sector turístic mundial, celebrada del 4 al 6 de novembre en el recinte Excel de la capital britànica.
Sota el paraigua de València Turisme i dins del pavelló de la Comunitat Valenciana, la ciutat ha comptat amb un espai propi des del qual ha establit contactes amb operadors turístics, agències internacionals i mitjans especialitzats.
“El mercat britànic és clau per a continuar creixent en visitants internacionals”, assenyala Balbina Sendra, regidora de Turisme i Promoció, que afegia que “a Londres hem mantingut reunions amb operadors europeus i mitjans de comunicació amb l’objectiu de posicionar Gandia com una destinació mediterrània atractiva que combina sol i platja, cultura, gastronomia i naturalesa”.
Sendra destaca que “cada fira representa una oportunitat per a mostrar que Gandia és una destinació diversa, amb valors propis i una oferta turística de qualitat durant tot l’any”.
Abans de la seua cita londinenca, Gandia va participar en Gastrònoma (València, del 26 al 28 d’octubre), a on va promocionar la seua cuina local amb showcookings de la fideuà de Gandia, la trena borgiana i la ruta del putxero de Gandia.
La ciutat també va ser present en la Fira de Tots Sants de Cocentaina (del 31 d’octubre al 2 de novembre) per a reforçar la seua aposta pel turisme de proximitat i la valorització del producte local.
Després del seu pas per Londres, Gandia continuarà la seua agenda promocional en GNetwork360 (Madrid, 11 i 12 de novembre), el principal congrés de turisme i negocis LGTBI, a on disposarà d’un espai expositiu propi. En esta trobada, Sendra participarà, a més, en una taula redona sobre destinacions inclusives al costat de membres de la REDD (Xarxa Espanyola de Destinacions per la Diversitat).
Així mateix, la ciutat participarà en les fires Intur (Valladolid, del 14 al 16 de novembre) i IBTM World (Barcelona, del 18 al 20 de novembre), una de les més rellevants del sector MICE (reunions, incentius, congressos i esdeveniments), amb l’objectiu de posicionar Gandia com a seu de trobades professionals i enfortir la seua estratègia a través de Gandia Oficina de Congressos.
“Volem que se’ns reconega com una destinació oberta, accessible i inclusiva per a tots els públics i també com una ciutat preparada per a acollir congressos, esdeveniments i reunions en un entorn privilegiat”, conclou Sendra.
