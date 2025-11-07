La jutgessa de la dana cita Pérez Llorca enmig d’una possible investidura com a president
El secretari general del PPCV i possible successor de Mazón està citat el 21 de novembre per a explicar les seues telefonades amb Salomé Pradas la vesprada de la dana
El secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ja té data i hora per a acudir a declarar com a testimoni en la causa de la dana. La jutgessa d’instrucció número 3 de Catarroja ha citat el síndic popular el pròxim 21 de novembre a les 11:30 hores del matí.
Capritxos del calendari, el judicial i el parlamentari, Pérez Llorca podria trobar-se en eixe moment embardissat en el seu procés d’investidura, que està començant a arrancar estos dies. Després de la dimissió de Carlos Mazón, el també alcalde de Finestrat és l’opció més ferma del PP, encara que depén dels vots de Vox per a ser investit i evitar l’escenari de l’avançament electoral.
El termini perquè els grups parlamentaris presenten candidat per a rellevar Mazón finalitza el pròxim 19 de novembre, encara que, en cas d’acord entre PP i Vox, es podria anticipar. Després d’això, s’ha d’obrir un període d’entre 3 i 7 dies per a fixar el ple d’investidura. Esta declaració del dia 21 podria coincidir amb eixos terminis. Però també podria arribar a declarar eixe dia ja com a president.
A més de Pérez Llorca, la jutgessa Ruiz Tobarra ha donat data a l’amo del restaurant El Ventorro per a eixe mateix dia a les nou i mitja del matí.
Cal destacar que la jutgessa de la dana està investigant les telefonades entre la consellera Salomé Pradas i el president i els alts càrrecs de Presidència amb els quals va estar en contacte en les hores crítiques de la dana.
