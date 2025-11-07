L’IVAM entregarà el Premi Julio González 2026 a l’artista Joana Vasconcelos
Una exposició mostrarà en 2026 les seues instal·lacions iròniques i monumentals en les quals explora temes d’identitat, feminitat i herència cultural
AB
El Consell Assessor de l’IVAM ha aprovat atorgar el Premi Internacional Julio González 2026 a l’artista portuguesa Joana Vasconcelos, referent internacional de l’art contemporani. Amb motiu del guardó, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) organitzarà una exposició sobre el treball de la creadora, comissariada per Blanca de la Torre, que s’exhibirà en el museu en l’últim trimestre de 2026.
L’artista portuguesa, que ha participat en dos ocasions en la Biennal de Venècia, construïx escultures i instal·lacions, moltes de dimensions monumentals, que dinamiten amb ironia les fronteres artificials entre alta i baixa cultura. La relació que establixen les seues peces amb l’arquitectura en la qual s’exposen, la reflexió metalingüística sobre la naturalesa de l’obra d’art o els elements purament poètics són, així mateix, aspectes fonamentals en la seua obra.
“El treball de Vasconcelos, replet de referències externes a la cultura popular i fent ús de tècniques artesanals que inclouen ganxet, brodats o passamaneria, ressignifica les convencions de gènere, desconstruïx estereotips i els atorga lectures noves”, ha explicat la directora de l’IVAM, Blanca de la Torre.
En les seues instal·lacions utilitza objectes quotidians associats culturalment a les tasques domèstiques de la dona —com casseroles i planxes— o a la feminitat —com arracades i sabates de taló— fins a convertir-los en gegantescos objectes de culte que interpel·len sobre les contradiccions de la societat, el consumisme o l’actualització del rol de la dona en la societat.
Premi Julio González
El Premi Internacional Julio González porta el nom d’un dels escultors més importants del segle XX, el llegat del qual custodia l’IVAM. Es va instaurar l’any 2000 i va ser un projecte conjunt del Govern valencià amb Phillipe Grimmimger, hereu de Julio González, la col·laboració i el suport del qual en el projecte es materialitza en la donació d’una escultura de Julio González, fosa en bronze, que porta per títol Dona amb àmfora II i que reben com a premi els guardonats.
L’objectiu del Premi Julio González és reconéixer aquelles persones que, pel seu treball, mèrits i activitat al llarg del temps, destaquen en l’àmbit de la creació artística per la seua contribució al desenrotllament de l’art modern i contemporani i la seua projecció internacional. En les últimes edicions ha recaigut en dones com Annette Messager, Mona Hatoum, Carmen Calvo i Simone Fattal.
Entre els artistes guardonats al llarg de més de 25 anys destaquen noms com Georg Baselitz, Cy Twombly, Anish Kapoor, Eduardo Chillida, Markus Lüpertz, Robert Rauschenberg, Anthony Caro, Miquel Navarro, Pierre Soulages, Frank Stella, Jasper Johns, Robert Morris, Bernat Venet, Christian Boltanski i Andreu Alfaro. Des de l’any 2016, el Premi Julio González és biennal i està dotat amb 20.000 euros.
