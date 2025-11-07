Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar
El municipi acull este dissabte la Trobada de Tardor de l’associació Avamet després de tres anys intentant atraure-la
María Badal
Algar de Palància acollirà, este dissabte, 8 de novembre, la Trobada de Tardor d’AVAMET, l’Associació Valenciana de Meteorologia que integren tant especialistes com aficionats que compten amb pluviòmetres en les seues cases. És la primera vegada en 15 anys que una localitat de la comarca acull una activitat d’estes característiques, després de tres anys intentant que es fera a Algar.
L’acte comptarà amb ponències d’experts. Primer serà el torn d’una “Breu ressenya històrica d’Algar amb referència a la problemàtica secular de les seues aigües”, oferida per Josep Catalunya, el cronista oficial d’Algar de Palància. Després, l’enginyer Ramiro Martínez Costa abordarà “La planificació hidrològica referida a la conca del riu Palància”.
Tant l’Ajuntament com la Comunitat de Regants de la Mercé s’han implicat a atraure esta trobada que es prolongarà durant tot el dia i inclourà una visita a l’embassament d’Algar de Palància.
Associació Valenciana de Meteorologia
En edicions anteriors, l’esdeveniment ha comptat amb més de mig centenar de participants i s’ha centrat en la gestió del territori i la prevenció de riscos davant de fenòmens meteorològics extrems. Però ara s’espera més de cent persones.
A les 9:00 hores serà l’arribada i, mitja hora més tard, tindrà lloc un esmorzar per a socis i acompanyants amb el qual agafar forces per a tota la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell
- Alerta groga per precipitacions a València i Alacant
- “Ja no puc més” i les altres frases del comiat de Mazón
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- Miguel Barrachina, sobre el període de reflexió de Mazón: “Està obstinat en la reconstrucció amb tanta vitalitat com el primer dia”