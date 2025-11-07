El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
Unió Municipalista rebutja “designacions des de Madrid” i sosté que “l’eixida democràtica i neta és retornar la paraula als valencians”
Unió Municipalista ha demanat, hui, la convocatòria d’eleccions autonòmiques anticipades a la Comunitat Valenciana “perquè la ciutadania puga decidir lliurement els seus representants” després del recent anunci de dimissió president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La formació sosté que, davant de la situació política de les últimes setmanes, “l’eixida democràtica i neta és retornar la paraula als valencians”.
Des de la formació que lidera Jorge Rodríguez alerten que la Comunitat Valenciana no pot “ser moneda de canvi” entre la formació que lidera Santiago Abascal, VOX, i el PP d’Alberto Núñez-Feijóo. “Els valencians ens mereixem una política digna, no de permuta”, ha denunciat el president d’Unió Municipalista, David García.
A més, afig que, per la “magnitud dels fets, la ciutadania ha de poder votar i decidir qui són els seus representants”. “No podem permetre que el pròxim Consell quede pres de les imposicions de Vox, que posa condicions, des de la seua trinxera, que atempten contra principis constitucionals bàsics com la llibertat i la igualtat”, insistix García.
Tuteles i vetos
Els municipalistes han recordat “la conversa mantinguda a principis de setmana entre Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal per a parlar d’este escenari”, i lamenten “la deriva de tuteles i vetos que es negocien lluny de la Comunitat Valenciana”. En este sentit, Unió Municipalista es posiciona “frontalment en contra” que els líders de la Generalitat es designen des de Madrid: “Eixe servilisme o sucursalisme dels grans partits estatals és una falta de respecte als valencians. Hem de plantar-nos. És una vergonya que es pretenga decidir des de Madrid qui serà el pròxim president”.
La formació ha subratllat que la seua postura és coherent “davant de qualsevol sigla”: “Ho estem veient amb PP i Vox, però també ho vam veure quan Diana Morant va ser designada directament per Pedro Sánchez. Ni abans, ni ara: només han de decidir els valencians i en les urnes. I, en tot cas, que els acords es forgen ací, entre els partits i lideratges valencians, i no en despatxos de Madrid”, ha afegit el president dels municipalistes.
Unió Municipalista conclou reclamant “responsabilitat, transparència i respecte institucional” i reitera la seua petició de convocatòria immediata d’eleccions autonòmiques “per a garantir un govern estable, plural i fidel als valors constitucionals, nascut del vot directe de la ciutadania valenciana”.
Tres-cents partits i un objectiu comú
Fundada en 2024, Unió Municipalista és una confederació que agrupa ja 300 partits locals independents de tot Espanya. Una formació que aspira, en les eleccions municipals de 2027, a augmentar els seus representants en ajuntaments, diputacions i entitats supramunicipals. Unió Municipalista presentarà per primera vegada candidatures a les eleccions autonòmiques i obtindre representació en parlaments regionals.
