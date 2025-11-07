La Ribera tindrà diumenge un campió de la Copa Caixa Popular de raspall professional
L’equip de Castelló s’enfronta al d’Ontinyent, en el qual competixen l’alzireny Lorja i el castelloner Marrahí
David Chordà
La Ribera tindrà diumenge un campió de la Copa Caixa Popular de raspall professional. A les 11:15 h, en el trinquet de Xeraco, estan citats el trio Marrahí —de Castelló—, l’alzireny Lorja i Néstor, contra un altre castelloner, Seve, i Montaner. Es dona la circumstància que, a finals de març, la final de la Lliga CaixaBank ja va tindre els mateixos protagonistes. Llavors, Lorja, al costat d’Iván i Ricardet, va guanyar la final a Montaner i Seve, que jugaven amb el que ara és company de l’alzireny, Néstor.
Estos dos equips, que representen els ajuntaments d’Ontinyent i Castelló, es van jugar el tercer lloc que donava la classificació directa a les semifinals en l’última jornada. El triomf del trio per 25-0 relegava els castelloners al quint lloc per diferència general de punts. Montaner i Seve van haver d’eliminar, posteriorment, Diari i Tonet IV per a accedir a les semifinals. Al final d’estes, els finalistes han eliminat el campió i subcampió d’una fase de grups que va estar molt igualada amb cinc dels sis equips separats per només dos punts.
Montaner i Seve arriben a la final amb una partida menys en les cames. Després de perdre l’anada de la semifinal contra els campions de grup, Salelles, Raúl i Alejandro (10-25), van guanyar la tornada (25-5). Per la seua banda, Marrahí, Lorja i Néstor van guanyar l’anada (25-15), mentres que Vicent i Brisca van empatar en el trinquet de Guadassuar. Este dissabte, els riberencs es van imposar en el desempat (25-10) en una partida que va estar igualada fins al 10-10. La parella va acusar l’esforç i el trio blau va guanyar amb relativa facilitat els tres jocs definitius.
Diumenge, la pilota decidirà si Lorja es convertix en el primer alzireny que aconseguix en un any el doblet o si Montaner i Seve vengen la derrota en la final de lliga.
