Camps dona suport a un relleu de Mazón sense eleccions, però amb congrés del PPCV
L’expresident advoca per un període d’“una certa serenitat” fins a 2027, però insistix en un conclave autonòmic a principis de l’any que ve, al qual es presentaria
EFE
Eleccions anticipades, no; congrés autonòmic del PPCV, sí. És la fórmula per la qual aposta l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps per a la successió de Carlos Mazón, que va anunciar la seua dimissió fa ara una setmana. Camps s’ha oferit, de nou, este dilluns, per a dirigir el PP de la Comunitat Valenciana i ha reclamat a la direcció nacional l’obertura d’eixe procés intern, al mateix temps que ha advocat per arribar a un acord amb Vox per a investir un nou cap del Consell, la qual cosa evitaria les urnes ara.
En una entrevista en Espejo público, Camps s’ha mostrat partidari que, després de la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, dilluns passat, s’arribe a un acord entre el PP i Vox per a designar un successor amb el qual esgotar la legislatura.
Al seu juí, és “fonamental un període d’una certa serenitat després de la dimissió de Carlos Mazón”, i, a més, veu necessari que les eleccions autonòmiques se celebren juntament amb les municipals, ja que, quan s’han celebrat de manera separada, la participació baixa significativament, i ara és necessari “que hi haja una participació com més alta millor”.
Així, ha defés que el congrés del partit se celebre en la primavera de 2026 i ha destacat que ell es veu amb possibilitats de liderar el PPCV, una formació de la qual és militant des de 1982 i a on vol continuar treballant. “No puc pensar a estar en un altre lloc”, ha dit.
Immune a les enquestes, Camps s’oferix a liderar el partit i fer d’este “el gran partit que va ser durant molts anys” i recuperar les majories absolutes de les quals llavors gaudia. Preguntat per si la seua aspiració és presidir el PPCV i que el candidat a la Generalitat siga una altra persona, ha dit que “ja es veuria en el seu moment”.
L’expresident, que ha reivindicat la seua gestió durant els anys en què va estar al capdavant de la Generalitat, ha recordat que se li ha absolt de tots els delictes dels quals estava acusat en el marc del cas Gürtel, i ha assegurat que si no pensara que el que fa és el millor per al seu partit i per a la Comunitat, “no estaria ací”.
Quant a la dimissió de Carlos Mazón, ha considerat que ha pres una decisió “valenta i forta” al deixar el seu càrrec com a president fa una setmana, i li ha dit que sap “perfectament el que ha d’estar passant”, perquè ell també va haver de dimitir “fa uns quants anys”.
Sobre si creu que Mazón ha de deixar també la seua acta de diputat, ha assenyalat que “dimitir de president és una cosa que ja té una gran transcendència personal”, i ha indicat que es tracta d’una decisió molt dura i que Mazón farà el que crega convenient.
“Li desitge, per descomptat, que isca tot bé”, ha manifestat Camps, que l’ha animat a “concentrar-se en la defensa de la seua pròpia honorabilitat i el treball que ha fet”, i li ha dit que sempre tindrà en ell “algú que sap perfectament el que significa renunciar a la Presidència” de la Generalitat.
