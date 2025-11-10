La directora Avelina Prat serà mentora en l’Humans Fest 2025
La cineasta ha estrenat enguany Una quinta portuguesa i la seua participació inaugurarà la tercera edició d’Humans Lab amb una classe magistral oberta al públic
M. Bas
L’Humans Lab, el laboratori de creació audiovisual que posa en marxa el Festival Internacional de Cine i Drets Humans de València, Humans Fest, organitzat per Fundació per la Justícia des de 2009, comptarà amb la directora Avelina Prat entre les seues mentores d’enguany. Prat oferirà una trobada amb participants i públic el divendres 12 de desembre com una de les activitats inaugurals d’Humans Lab 2025, que es desenrotllarà fins al diumenge 14 de desembre. Esta trobada serà oberta al públic i la masterclass versarà sobre aspectes de creació, anàlisi de guió i/o producció enfocats als drets humans.
Les persones seleccionades per a participar amb els seus projectes de curtmetratge en Humans Lab tindran l’oportunitat de gaudir d’una sessió tutoritzada one-to-one amb Avelina Prat, a qui podran presentar les seues idees per a rebre propostes de millora.
De l’arquitectura al cine
Arquitecta de formació, la valenciana Avelina Prat (1972) va començar en el cine com a script al costat de directors tan premiats com Fernando Trueba, Cesc Gay, David Trueba o Lucile Hadzihalilovic. Ha dirigit diversos curtmetratges i documentals i ha treballat com a programadora per a Cinema Jove.
En 2022 va guionitzar i va dirigir el llargmetratge Vasil, estrenat en el Festival Internacional de Varsòvia i premiat en SEMINCI. Enguany, amb Una quinta portuguesa (Festival de Màlaga, BAFICI), s’ha convertit en una de les directores i guionistes més elogiades del cine espanyol. Actualment, completa el seu recorregut per festivals mentres continua captivant crítica i públic.
El nom de Prat s’unix així al d’altres professionals del cine com Almudena Carracedo (Premi Emmy en 2008 pel seu documental Made in L.A.), Carlos Marqués-Marcet (Goya al millor director novell 2015, Espiga de Plata en 2024 i diversos premis Gaudí), Estíbaliz Urresola (Premi Goya i Premi Gaudí al millor director novell 2024…) o el president de l’Acadèmia del Cine Espanyol, Fernando Méndez-Leite, entre d’altres, que han passat per les edicions anteriors d’Humans Lab.
Inscripció
L’objectiu d’Humans Lab és fomentar l’escriptura de guions cinematogràfics en matèria de drets humans, així com fer costat a autors/ores a través d’activitats formatives. La convocatòria es dirigix a qualsevol persona major d’edat, de qualsevol nacionalitat, que acredite estudis o experiència relacionada amb el cine i/o la creació audiovisual. Entre les candidatures es triaran cinc projectes, dels quals, almenys dos, seran originaris de la Comunitat Valenciana.
Enguany, un dels cinc projectes seleccionats rebrà, després d’acabar els tres dies de formació, una dotació econòmica de 500 euros per al o la guionista, com a suport i acompanyament del procés de desenrotllament. Per a això, es comptarà amb un jurat format per productors/ores i/o professionals de la indústria audiovisual, els quals valoraran l’originalitat del guió, la presència de la defensa dels drets humans i la viabilitat de producció del projecte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell
- “Ja no puc més” i les altres frases del comiat de Mazón
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- El Govern acusa Mazón de dimitir “tard i malament” i recalca un desemborsament de més de 8.000 milions d’euros
- Marxalenes se queda sin nuevo jardín