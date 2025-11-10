Entrega dels Premis Francisco Brines de Poesia
La Fundació Francisco Brines (FFB) ha entregat els V Premis Internacionals de Poesia Francisco Brines. Segons informa la fundació mateixa, l’acte, celebrat en el Saló Alfons el Magnànim de La Beneficència, a València, va reunir personalitats del món de la cultura, a més del patronat nat de la Fundació Brines, amb la seua presidenta, Mariona Brines Bernstein, i les institucions que en formen part: Francesc Teruel Machi, diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i que exercia d’amfitrió; Miquel Nadal Tàrrega, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, i Teresa Tur Tur, com a regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva. Va excusar la seua presència María José Gálvez Salvador, directora general del Llibre i el Foment de la Lectura del Ministeri. Hi van estar també el president del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano, i la presidenta nacional de l’associació CyM, Amparo Zacarés. La conductora de l’acte va ser la també patrona de l’FFB Selina Brines.
Francesc Teruel va donar la benvinguda als assistents i va ressaltar la labor de la Fundació en la salvaguarda i difusió del llegat del poeta Premi Cervantes 2020, l’únic valencià fins al moment. Seguidament, Mariona Brines va llegir les actes del 31 de maig del present any, jornada en què es van reunir els jurats dels dos premis. El jurat en la modalitat en castellà va estar format pels poetes Jaime Siles, Ada Salas, Rodrigo Sancho Ferrer, guanyador de l’edició del 2024, i Silvia Pratdesaba, editora. Van decidir atorgar per majoria el V Premi Internacional de Poesia Francisco Brines 2025 en castellà a l’obra Diario para anunciar el fin del mundo, del poeta colombià Henry Alexander Gómez. El jurat va ressaltar que és un poemari els poemes del qual destaquen per la cura formal, el domini del ritme i del llenguatge, l’ús del monòleg dramàtic i la seua unitat temàtica i tonal, regida per un culturalisme inspirat en la prehistòria i protohistòria europea i hispanoamericana, en la qual objectiva la seua concepció del món.
En la modalitat en valencià, amb un jurat compost per les poetes Teresa Pascual, Begonya Pozo i Yolanda Esteve, guanyadora del premi en 2023, juntament amb Manuel Borrás, editor, van decidir atorgar per majoria el V Premi Internacional de Poesia Francisco Brines 2025 en valencià a La cendra espargida, de l’autor Víctor Filgueira Meseres (Alzira, 1972). El jurat ha destacat la serenitat que es reflectix al llarg del llibre, la varietat formal, al mateix temps que la utilització d’un llenguatge pròxim. Un llibre unitari i honest amb una atmosfera positiva que és capaç d’entrellaçar la mirada pròpia, a intervals melancòlica, amb una visió positiva del món.
Els llibres, editats per Pre-textos, van acompanyats, cada un, amb una de les obres guanyadores de la Biennal de València 2023. El de Henry Alexander Gómez, amb l’obra Tokapu, de l’artista visual i historiadora italoperuana Valeria Gatti, i el de Víctor Filgueira Maseres va il·lustrat amb Viatge a Ítaca, de la pintora valenciana Inma Coll.
Després de l’entrega dels guardons, disseny de Joan Millet, també patró de la Fundació, es va donar pas a l’emocionant actuació d’Emiliano Valdeolivas, que va musicar poemes de Francisco Brines, i, després, a la presentació i el col·loqui amb els guanyadors. Manuel Borrás va entrevistar el guanyador en castellà, i Rosa Mascarell Dauder, el guanyador en valencià. Així com Borrás va destacar el viatge a la protohistòria humana del poemari de Henry Alexander Gómez, Rosa Mascarell va destacar el viatge a la prehistòria del poeta Victor Filgueira, que, després del seu viatge a Troia-Barcelona, torna a la seua Ítaca ja coberta per cendres i en els records de la qual preferix no furgar per a no arribar als ossos. El semàfor roig li impel·lix a parar i dialogar amb el seu altre jo o, més aïna, amb l’àngel de la poesia que, com deia Brines, se’ns presenta sense paraules.
L’acte va concloure amb dos poemes-cançons d’Emiliano Valdeolivas sobre poemes de Brines en els quals el públic, commogut, va participar com a cor. “Sabem que Francisco Brines haguera gaudit veient com la seua poesia ens impulsa a apreciar la bellesa al mateix temps que propicia la cordialitat entre les persones que ens reunim al voltant d’esta”, assenyala l’FFB en el seu comunicat.
