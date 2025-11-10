Llevant UE
El Llevant rebutja 30 milions per Etta Eyong
L’equip granota es resistix a traspassar el davanter camerunés en el mercat d’hivern: “El jugador no es vendrà”
Marcos Abad
Una vegada sobrepassat el mercat d’estiu, ja en dinàmica esportiva i rondant el mes d’octubre / inicis de novembre, comença el “festival” de noms de cara a possibles reforços en les anomenades “operacions hivernals”. Enguany, dins de tota esta equació, hi ha un nom que està cridat a revolucionar el mercat: Karl Edouard Blaise Etta Eyong.
El davanter de 22 anys, amb contracte vigent a Orriols fins a 2029 i una clàusula de rescissió de 30 milions d’euros, està brillant com granota i, en tot just dos mesos de competició, ja està entre els tres màxims golejadors de la Lliga amb sis gols, per darrere de Mbappé i Julián Álvarez. Tot això el convertix en un dels actius més cotitzats en estos moments, amb una llarga llista de pretendents que pugnaran per emportar-se la joia llevantinista.
Molts són els clubs que s’interessen diàriament per Etta Eyong, un intertés que no passa desapercebut per al jugador i el seu entorn. En este sentit, el Llevant ha rebutjat una oferta de 30 milions d’euros del CSKA de Moscou, segons informa el periodista Ben Jacobs. Malgrat el bon salari inclòs en l’operació, anar-se’n a terres russes no resulta atractiu al davanter granota. Així ho va confirmar el màxim accionista del Llevant, José Danvila, en una entrevista amb Radio Marca Valencia: “Per Etta, nosaltres rebem ofertes quasi tots els dies, però el jugador no es vendrà. No es tancarà una operació a l’hivern per a eixir a l’estiu, impossible”.
En una entrevista amb GiveMeSport, l’internacional amb Camerun va ressaltar la importància d’ajudar l’equip a aconseguir el seu anhelat objectiu. “Vaig vindre ací per a jugar amb regularitat i ajudar el Llevant a mantindre’s en la Lliga. La clau de la meua ratxa golejadora esta temporada és simplement el treball dur. I, sense els meus companys, això tampoc seria possible”, va comentar Etta. La promesa llevantinista ha generat una onada de popularitat —per ell pugnen grans equips— i ha marcat una tendència creixent entre els més jóvens. Tot això ha despertat passions entre els transatlàntics espanyols: tant Barcelona com Reial Madrid estan molt interessats en el seu fitxatge. Els dos equips busquen un davanter complet que reunisca tres aspectes: qualitat, instint golejador i projecció. I, actualment, el més volgut per tots és Etta Eyong.
Davant d’estos rumors que el vinculen fortament amb culers i merengues, el camerunés assegura sentir-se “molt afalagat”. “Significa molt, perquè demostra que el meu esforç està donant els seus fruits”. No obstant això, també va allunyar tota mena de dubtes al respecte i la seua ment només està a Orriols: “Però ara mateix estic centrat únicament en el Llevant i no li pare atenció a les altres notícies”. A més, també es va omplir d’elogis cap a la màxima competició anglesa, un altre dels “somnis” per complir algun dia. “Crec que tinc la qualitat necessària per a triomfar en la Premier League i que el meu estil s’adapta bé al futbol anglés. Soc fort físicament i sé associar-me bé amb els meus companys”, manifestava Etta. Segons destaca Ben Jacobs, United, Chelsea i Arsenal també tenen en el punt de mira l’atacant llevantinista. El camerunés també va lloar tant l’equip mancunià —amb qui compartix afinitat pel seu company de selecció Mbeumo— com el de Stamford Bridge —el seu somni personal i amb Drogba com un dels seus referents—.
Davant del gran renou format en les últimes setmanes, i que s’estendrà en el temps, la postura del Llevant és clara i categòrica: Etta Eyong no està en venda i, com a mínim, seguirà en la disciplina granota fins a estiu.
