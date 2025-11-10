Immobiliari
El lloguer precari s’estén a l’àrea metropolitana de València
El 41 % de l’oferta d’arrendament a l’Horta Nord és per mesos i esquiva la protecció als inquilins de la Llei de vivenda
El lloguer precari s’ha estés de València a la seua àrea metropolitana. El 41 % de l’oferta d’arrendament de pisos a l’Horta Nord és per mesos i esquiva la protecció als inquilins de la Llei de vivenda. En el cas del Cap i Casal, la quantitat de lloguers de curta estada és de 859 pisos, la qual cosa equival al 31 % del total d’arrendaments disponibles en la ciutat. Els professionals del mercat immobiliari insistixen que els propietaris de pisos que es lloguen per mesos “tenen menys obligacions després de la Llei de vivenda” i els inquilins estan més desprotegits.
L’Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València (UPV) subratlla que “el lloguer temporal apareix en el mercat immobiliari com a alternativa a la Llei de la vivenda el maig de 2023”, una llei que buscava donar més protecció als inquilins. En els últims trimestres, s’ha produït un creixement gradual d’esta mena de lloguers, aparellat a una disminució dels pisos de llarga estada.
Fernando Cos Gayón, director de l’Observatori de la Vivenda, subratlla, en l’últim informe, que el mercat de lloguers de llarga estada s’ha reduït, “expulsat per la inseguretat jurídica de la Llei de vivenda, la falta d’incentius i la preferència dels propietaris per modalitats turístiques o flexibles. El resultat és una oferta cada vegada més xicoteta i uns preus cada vegada més alts. Les conseqüències: jóvens que ajornen la seua emancipació. La vivenda s’ha convertit en un obstacle vital i el lloguer és la seua major expressió d’exclusió”.
Pressió
L’alt cost de llogar a València ha traslladat la demanda a l’àrea metropolitana. El 31,8 % de les persones que busquen una vivenda de lloguer habitual en el Cap i Casal han de desplaçar-se a la perifèria, segons admet l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval). La situació s’ha agreujat pel transvasament de vivendes del mercat tradicional al de temporada, de fins a onze mesos, i que, en el cas de l’Horta Nord, té un cost mitjà de 1.247 euros al mes.
Les immobiliàries valencianes coincidixen que cada vegada són més els propietaris que utilitzen el lloguer per mesos per a eludir les mesures de protecció a l’inquilí impulsades pel Govern. Els perjuís als quals s’exposa un inquilí que accepta un lloguer de curta duració és que pot tindre un desallotjament anticipat. No obstant això, les dificultats per a trobar un pis de lloguer hui dia estan obligant els inquilins a acceptar termes que van contra els seus interessos.
Protecció del lloguer de llarga duració
Entre altres mesures, la Llei de vivenda imposa límits a la pujada del preu del lloguer de llarga duració. A més, la llei introduïx una bateria de mesures per a dificultar els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, especialment quan l’arrendador és un gran tenidor d’immobles. D’esta manera, els desnonaments no poden realitzar-se sense una hora i una data predeterminada.
Lloguers més cars que mai
Este increment de la precarietat es produïx en un moment en el qual viure de lloguer a la Comunitat Valenciana és més car que mai, segons una anàlisi de l’Observatori del Lloguer de la Fundació Alquiler Seguro. El preu mitjà del lloguer a la Comunitat Valenciana és de 1.032 euros, la qual cosa la situa entre les comunitats autònomes més cares del país, juntament amb Balears, Madrid, Catalunya, País Basc i Canàries. En el cas de València, els inquilins paguen de mitjana 1.130 euros al mes.
El preu dels lloguers està especialment desbocat en l’àrea metropolitana de València per la pressió de la demanda. La taxadora Gesvalt ha constatat que el cost d’arrendar una vivenda ha pujat, en només quatre anys, un 53 % a Torrent i un 33 % a Paterna. La demanda està impulsada per famílies que no poden pagar els més de 1.600 euros al mes que val de mitjana llogar un pis en el Cap i Casal. Les dades del tercer trimestre de 2025 de Gesvalt revelen que València acumula, en quatre anys, un increment del 66 % del preu dels arrendaments. La pujada en este període a Gandia és del 39 %, i a Sagunt, del 33 %.
Immobiliàries
Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, assenyala que l’augment dels lloguers de temporada es deu a la desconfiança dels amos dels pisos. “Als propietaris se’ls ha ficat al cap que estan més protegits amb els lloguers per temporada”. Nora García, presidenta de l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, confirma que l’augment d’esta mena de lloguers és per a “escapar de la Llei de vivenda”.
Cent interessats en cada pis de lloguer
València lidera la pujada del lloguer a Espanya amb una oferta que s’ha desplomat i una demanda que està desbocada pel creixement poblacional. Cada pis que ix al mercat de lloguer a València desperta l’interés de 103 persones. Els experts advertixen que un mercat està en risc quan cada immoble de lloguer atrau 30 persones. Mentres que l’oferta de vivenda es reduïx, la demanda s’ha multiplicat per deu des de l’esclat de la pandèmia. A Alacant, darrere de cada lloguer, hi ha 86 interessats, i a Castelló, 34.
