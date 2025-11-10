Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Picassent estrena punt d’informació turística per a potenciar i divulgar el patrimoni local

Estarà situat en el refugi cultural i tindrà com a objectiu fer valdre els diferents enclavaments d’interés, a més de promoure iniciatives per a conéixer i descobrir les diversitats i singularitats que atresora el municipi

Rutes turístiques a Picassent.

Rutes turístiques a Picassent. / A. P.

Nelo Simó

Des de divendres passat, Picassent compta amb un nou element catalitzador i de difusió del patrimoni local. Es tracta d’un punt d’informació turística que se situarà en un lloc neuràlgic i clau, com és la plaça de l’Ermita i el seu refugi cultural.

L’objectiu d’este servici és potenciar els valors del patrimoni cultural i natural no només a través d’elements informatius i de coneixement, sinó també promovent visites i accions divulgatives a través de diferents iniciatives, com, per exemple, participació en fires, xarrades, tallers, rutes, exposicions i senyalitzacions turístiques.

A l’acte de presentació van acudir un gran nombre de col·lectius i veïnat, part activa i fonamental de l’essència local, que van rebre amb gran expectació esta nova proposta. L’acte va estar presidit per l’alcaldessa, Conxa García, que va destacar que este punt d’informació “és un pas més per a projectar el que som i volem ser, que no és una altra cosa que un poble amb arrels i futur”, va destacar l’alcaldessa, que va afegir que, com a administració més pròxima al ciutadà, la nostra història hem “d’estimar-la, conéixer-la, aprendre-la i compartir-la”, va afegir.

A més, durant el cap de setmana s’han programat visites, entre altres llocs, a les troballes de l’església de Sant Cristòfor, carrers i racons amb història de la localitat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents