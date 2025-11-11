Albuixech intensifica la neteja de col·lectors i embornals
L’objectiu de l’Ajuntament, juntament amb Aigües de València, és mantindre els conductes nets i en condicions òptimes tot l’any
L’Ajuntament d’Albuixech està duent a terme les labors de neteja d’embornals i col·lectors de tot el terme municipal en previsió de la temporada de pluges. En total, s’estan netejant els 14 quilòmetres que conformen la xarxa de col·lectors del municipi, a més de realitzar-se actuacions de manteniment en els embornals per a garantir-ne el bon estat. Estos treballs estan sent executats per Aigües de València dins del pla anual de manteniment preventiu.
L’objectiu és aconseguir que els conductes estiguen nets i operatius perquè la xarxa de clavegueram funcione al màxim rendiment quan es produïxen pluges intenses, per a evitar possibles incidències i afavorir una ràpida evacuació d’aigües pluvials.
L’alcaldessa d’Albuixech, Marta Ruiz Peris, ha destacat que “estos treballs de manteniment són fonamentals per a previndre problemes derivats de pluges intenses. Una xarxa en bon estat és clau per a assegurar el benestar i la tranquil·litat de la ciutadania, per la qual cosa continuarem treballant de manera constant per a garantir el seu correcte funcionament”.
Com es duen a terme els treballs?
L’Ajuntament d’Albuixech desenrotlla, de manera periòdica, estes labors de prevenció i neteja, que són essencials per a assegurar la correcta captació i evacuació de l’aigua de pluja. Per a això, s’empra un camió cisterna autoaspirant que desprén i arrossega els sediments depositats en els col·lectors mitjançant aigua a pressió. Després de comprovar el flux del cabal, s’avança al tram següent fins a completar el recorregut previst.
Els treballs es realitzen de manera coordinada tant en els col·lectors com en els embornals de cada sector, a fi de garantir una actuació integral. Els residus retirats són traslladats als punts corresponents per a la seua adequada gestió.
A més, s’empra tecnologia d’inspecció mitjançant càmera que permet verificar l’estat de la xarxa i assegurar la correcta execució de totes les actuacions de manteniment.
