Avetid reconeix el talent de l’escena valenciana en la Trobada de Premis

Els guardons recauen en Escalante (Premi Entitat), Joan Raga (Premi Estimat) i Fernanda Medina (Premi Estimada) – Les companyies Cebe Muntatges Teatrals, Ferroviaria, Pot de Plom, Hongaresa Teatre i La Troupe Malabó reconeixen els seus 25 anys de trajectòria amb els premis Avetid d’Or

València

L’Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (Avetid) posarà en valor la passió i qualitat de les empreses, entitats i professionals de l’escena de Castelló, València i Alacant amb un nou format dels seus guardons: la Trobada de Premis Avetid. Una cita que tindrà lloc dilluns a les 19:30 hores en l’Ateneu Restaurant de València, col·laborador de l’esdeveniment, en un acte més íntim ple d’emocions, retrobaments i algunes sorpreses.

Després de la seua suspensió l’any passat per la dana, que va obligar Avetid a bolcar tots els seus esforços i recursos a ajudar les empreses afectades per les riuades de la província de València, este 2025 reprén els seus emblemàtics guardons, “que reconeixen el talent i la dedicació de les entitats, les empreses i els equips artístics de teatre, teatre musical i de carrer, circ o dansa, que cada temporada se superen i mai deixen de sorprendre el públic”, ha destacat M. Ángeles Fayos, presidenta de l’associació.

La trajectòria, protagonista d’esta edició

La Trobada de Premis Avetid estarà dirigida pel guionista i director Julio Martí Zahonero, membre de la Junta, i serà presentada per l’actor, còmic, productor i presentador Rafa Alarcón. Així, este 2025 s’ha decidit atorgar el Premi Entitat a Escalante, el teatre de la Diputació de València, pels seus 40 anys com a referent en l’acostament a les arts escèniques dirigides a la infància i la joventut i per impulsar el teixit cultural valencià. El Premi Estimat recau enguany en Joan Raga, mort el mes de juliol passat, en homenatge a una trajectòria marcada per la passió i la dedicació que ha enriquit l’escena valenciana. El Premi Estimada, per la seua banda, serà per a Fernanda Medina, en reconeixement del seu afany per consolidar la memòria del panorama escènic local i per la seua tasca en la difusió de la dramatúrgia valenciana contemporània.

A estos trofeus se sumen els de la categoria Avetid d’Or, que, una edició més, reconeixerà les trajectòries més destacades i significatives del territori en els seus 25 anys d’història, com a motors de dinamització cultural en els municipis alacantins, valencians i castellonencs i referents del sector. Representants de les companyies Cebe Muntatges Teatrals, Ferroviaria, Pot de Plom, Hongaresa Teatre i La Troupe Malabó arreplegaran el guardó dilluns que ve.

