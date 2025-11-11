Feijóo proposa Pérez Llorca per a rellevar Mazón
El líder del PP ha parlat ja amb el secretari general del PPCV per a anunciar-li que proposarà el seu nom a Vox com a nou president i els tres presidents provincials li han donat suport
Este matí es considerava una qüestió d’hores i així ha sigut. Després de deu dies d’interinitat, inquietud i debat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, com a candidat per a substituir Carlos Mazón al capdavant de la Presidència de la Generalitat, segons han informat fonts del partit.
Feijóo ha mantingut, este dimarts, “una última conversa telefònica” amb Pérez Llorca, en la qual li ha comunicat la seua designació com a candidat del PP a la Presidència de la Generalitat de cara al ple d’investidura que es convocarà en els pròxims dies “per a donar estabilitat a la Comunitat Valenciana com més prompte millor”, han afegit les mateixes fonts.
A més, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha telefonat als presidents provincials per a comunicar-los la decisió de la direcció nacional del partit. Esta decisió ha comptat amb el suport unànime dels tres territoris, segons fonts del PP.
Deu dies de dubtes
Esta telefonada posa fi a una setmana de dubtes i càbales sobre el nom del substitut de Carlos Mazón. Vox feia dies que insistia que el PP hauria de determinar el nom que el PP proposava per a començar les negociacions. Ho ha tornat a fer, este mateix matí, quasi coincidint amb el moment que s’ha fet públic el nom de Pérez Llorca per part del PP.
La dimissió de Carlos Mazón, que es va precipitar el dilluns de la setmana passada després del “xoc” del funeral d’estat, havia desencadenat una guerra de poder per controlar la successió. El mateix divendres, abans del dilluns en què Mazón va anunciar el seu adeu, els tres barons provincials (Toni Pérez, d’Alacant; Marta Barrachina, de Castelló, i Vicent Mompó, de València) es van reunir en un restaurant de Benidorm amb Juanfran Pérez Llorca, en una trobada en la qual també va participar Carlos Mazón.
D’allí va eixir la convicció del PPCV de pilotar la transició, que no fora imposada per la direcció nacional. El temor de l’actual grup dirigent del PPCV, que té el seu centre de gravetat a Alacant, era que Madrid volguera imposar María José Catalá, alcaldessa de València.
El malestar profund que va provocar aquella reunió, presa a Madrid com una amenaça i una deslleialtat, ha tardat diversos dies a reconduir-se. Tants dies com la Generalitat ha estat amb un president dimitit i el partit del govern incapaç d’oferir una alternativa. Finalment serà Juanfran Pérez Llorca, el candidat que volia el PPCV.
Génova designa
Amb tot, com la política és litúrgia, els temps i les formes han sigut importants. Després de dies de telefonades, la decisió, tal com ha deixat clar el partit amb el seu comunicat, emana del madrileny carrer Génova, seu de la direcció nacional, a la qual els estatuts reserven la competència de triar els candidats autonòmics.
El candidat que volia el PPCV
Amb Pérez Llorca, però, el partit planteja un candidat còmode per als actuals equilibris del PPCV, amb gran sintonia amb Carlos Mazón i el seu cercle més pròxim de consellers i col·laboradors del Palau. De portes enfora, Pérez Llorca ha cultivat bones relacions amb Vox. Va ser l’artífex del pacte amb Vox en 2023 per a investir Mazón com a president. Encara que també va demostrar mà esquerra a l’articular l’acord amb Ens Uneix que va deixar el PSPV fora de la Diputació de València i va promoure Vicent Mompó com a president.
Amb este moviment, el PP activa la segona fase de la cerimònia parlamentària. Serà Pérez Llorca, de nou, qui haja d’asseure’s amb Vox per a negociar les condicions de l’acord. Es dona per descomptat que la formació d’extrema dreta no posarà problemes al candidat, però sí que elevarà les exigències del seu programa, amb reflex pressupostari per a 2026, que ja van ser elevades el passat exercici. També es dona per fet que Pérez Llorca assumirà qualsevol línia roja que marque Abascal, per a evitar les eleccions anticipades. Vox reclamarà a Pérez Llorca que assumisca les seues tesis en matèria migratòria i també contra el Pacte Verd Europeu, com s’ha ocupat de recordar en un altre comunicat este matí.
