L’arbre de Nadal arriba a la plaça de l’Ajuntament de València
L’avet tindrà 25 metres d’altura i serà un dels reclams de les pròximes festes
Comença el muntatge de l’arbre de Nadal de la plaça de l’Ajuntament, l’epicentre de les festes de Nadal a València, a on també s’han instal·lat ja les llums i els adorns que animaran les pròximes festes. Cada any s’avança la col·locació de l’avet nadalenc. Les peces de l’estructura, que enguany tindrà 25 metres d’altura i novetats en la seua decoració, ja han començat a arribar a la plaça. El muntatge finalitzarà este divendres dia 14. “Tornarem a gaudir d’un arbre de Nadal de 25 metres d’altura, cinc metres més que fa dos anys, amb aparença natural, i una nova decoració de Nadal, amb estreles lluminoses i nous motius ornamentals”, assenyalava este dilluns la regidora de Servicis Centrals de l’Ajuntament de València, Julia Climent.
La decoració de la plaça de l’Ajuntament, com ha informat Levante-EMV, constarà d’ornamentació en els exemplars d’arbres que envoltaran l’espai central i el marc de voltant: s’instal·laran elements lluminosos tridimensionals (garlandes tipus copa) per a destacar el conjunt i, a més, s’adequarà una nova decoració en la façana de la casa consistorial. A més, la plaça lluirà set “estreles manta” en la part més pròxima al carrer de Sant Vicent Màrtir.
Així mateix, 26 arbres de Nadal més, també d’aparença natural, i d’una altura de sis metres, se situaran en les diferents juntes municipals de districte, a més de les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo. I a estos se sumaran altres 18 arbres lluminosos en la resta de pedanies, que, juntament amb l’arbre de la plaça de l’Ajuntament, fan un total de 45 arbres de Nadal que irradiaran l’ambient nadalenc per tota la ciutat, assenyalen fonts municipals.
