El Llevant disposarà de 508 entrades per al derbi
El preu de cada entrada serà de 30 euros, el mateix que per al partit del Ciutat de València en la segona volta, dins del pacte col·lectiu de la Lliga
Andrés García
Comença el compte arrere per al derbi de la ciutat de València que se celebrarà el divendres 21 de novembre a Mestalla. L’afició del Llevant UE disposarà d’un total de 508 entrades per al partit de màxima rivalitat contra el València CF amb el qual començarà la jornada 13 del campionat. El preu de cada entrada serà de 30 euros, el mateix que per al partit del Ciutat de València en la segona volta, dins del pacte col·lectiu de la Lliga.
El conveni actual, rubricat per la majoria dels clubs de la Lliga, establix un preu màxim de 30 euros i un percentatge mínim d’entrades garantides segons la capacitat de cada estadi, en lloc de la quota fixa de 300 entrades de temporades anteriors. L’acord busca fomentar el desplaçament dels aficionats i mantindre la reciprocitat entre clubs.
Els abonats del Llevant UE podran adquirir des del matí de hui, dimarts 11 de novembre, a les 12 hores, les localitats per al partit corresponent a la jornada 13 de LaLiga EA Sports que l’equip granota disputarà contra el València CF en l’estadi de Mestalla el divendres 21 de novembre a les 21 hores.
Les entrades de graderia visitant tenen un preu de 30 euros i podran comprar-se des de demà, dimarts, fins al divendres 14, o fins a esgotar les localitats disponibles. Per a adquirir la localitat, les persones abonades hauran d’accedir al Portal de l’Abonat amb el seu número d’abonament i DNI. Allí trobaran un codi personal, que hauran d’introduir posteriorment en esta pàgina de prevenda de localitats.
La venda és exclusiva per a abonats. Cada persona abonada podrà adquirir un màxim de dos entrades, sempre que les dos corresponguen a abonats. En cas que una de les persones no siga abonada, s’anul·larà únicament eixa entrada i es retornarà el seu import. Les entrades s’enviaran en els dies previs al partit al correu electrònic facilitat en el moment de la compra, per la qual cosa es prega comprovar que l’adreça siga correcta per a evitar incidències.
Esta temporada formen part del conveni 14 clubs: Celta, Deportivo Alabés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, València CF, RCD Mallorca, Atlètic de Madrid, Getafe CF, Reial Betis, Sevilla FC, Llevant UE, Elx CF i Reial Oviedo.
