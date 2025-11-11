El PSPV convoca un míting per a exhibir unitat entorn de Morant i exigir eleccions
Una convocatòria a la Petxina de Morant amb Bernabé i Torró unix i reafirma les tres dones fortes del socialisme valencià
Una imatge de la secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, amb el puny enlaire i el lema “Volem votar” és la imatge triada pel socialisme valencià per a la convocatòria del míting que este dissabte tindrà lloc en el complex de la Petxina de València amb el lema que ja és habitual des de les files socialistes, que reclamen eleccions després de la dimissió de Carlos Mazón. Una imatge de Morant que la reafirma, en el cartell i en el relat, com a candidata a eixos hipotètics comicis autonòmics.
La secretària general del PSPV no estarà sola en eixe acte, sinó que el partit ha decidit aprofitar la tríada de dones valencianes fortes de la formació a Madrid. La també ministra de Ciència i Innovació estarà acompanyada per la secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, i la secretària d’Igualtat del Partit Socialista, Pilar Bernabé.
Reivindicació de Morant
A partir de les 11:30 hores d’este dissabte, doncs, des del PSPV insistiran en el missatge de la necessitat d’unes eleccions que plantegen des de fa mesos després que la dana s’encruelira amb la província de València.
Serà, doncs, un acte de reivindicació, però no només del desig de votar, sinó de Diana Morant com a candidata després que el president de la Diputació del València i líder provincial del PP, Vicent Mompó, en la terna per a encapçalar la candidatura popular en les pròximes eleccions a la Generalitat responguera en X a les crítiques de Morant sobre la seua actuació i la de Juan Francisco Pérez Llorca. “Este és el nivell de tota una ministra d’Espanya. És igual tindre-la a ella en el Govern que a una granera”, li va contestar Mompó a través d’X.
Crítiques de Mompó i resposta del PSPV
“Diana, el teu problema no soc jo. Posa’t a treballar i fes una política útil per esta terra. Un consell: si pretens liderar la Generalitat, comença per liderar el teu propi partit”, va indicar el també president del PP de la província de València.
Mompó va rebre múltiples respostes des de les files socialistes, com la de Pilar Bernabé: “Una granera? Este és el nivell? Efectivament, la futura presidenta Diana Morant ‘ho agranarà tot’: el negacionisme, el terraplanisme científic, la negligència, els canvis de versió, les mentides i, també, la poca classe i estil del Govern del PP”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- El Govern acusa Mazón de dimitir “tard i malament” i recalca un desemborsament de més de 8.000 milions d’euros
- Martínez Mus, nou vicepresident segon de la Generalitat després de l’eixida de Gan Pampols
- La dimissió no frena les protestes: convocada una concentració amb el lema “Mazón a presó”
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar