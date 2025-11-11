La renovació en la patronal autonòmica CEV només arriba des d’Alacant
La majoria dels vocals del comité executiu en l’etapa Navarro continuen en la presidència de Vicente Lafuente estrenada dijous passat
Es pot dir que menys en la cúspide de la cúpula i a Alacant, el relleu en la presidència de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) a penes ha comportat canvis. Dels 51 vocals del comité executiu que van acompanyar Vicente Lafuente en la seua candidatura a succeir Salvador Navarro en les eleccions celebrades el dijous de la setmana passada, només dotze són cares noves i la majoria d’ells (8) corresponen a la província situada més al sud.
Candidatura
L’opció de Lafuente, president de la poderosa patronal del metall Femeval des de 2005 i vicepresident de la CEV des del mateix any, va triomfar ràpidament res més formular-se, impulsada per un grup de dirigents en alguns casos amb comptes pendents amb Navarro després de catorze anys de mandat, encara que un dels factors que més va pesar, almenys en l’ànim del nou president, va ser el temor a una ruptura de l’organització pel malestar dels empresaris alacantins amb el seu antecessor. També es va adduir que era un moviment contrari al presidencialisme de Navarro i darrere de la coralitat en la presa de decisions, com va expressar dijous passat Lafuente.
Així les coses, la candidatura al comité executiu, que el nou dirigent no va voler fer pública fins a l’últim moment, és merament continuista. L’exemple més clar és a València, la província que més places aporta. Dels 25 vocals que li corresponen, només tres són nous —Emi Boix (Ivefa), Encarnación Gaspar (màquines recreatives) i Fernando Gastaldo (metall) — i cal citar que entre els que no seguixen es troba el mateix Navarro. En el cas de Castelló, els canvis són fins i tot menors: un de deu vocals.
A on la renovació agafa autèntic cos és a Alacant, que canvia la mitat dels seus representants. En té 16 i només seguixen huit. Entre els que no estan es troba l’anterior president de l’organització en eixa província —Joaquín Pérez— i entre les noves incorporacions la més destacada sens dubte és la del president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño, el principal enemic de Salvador Navarro en el món empresarial de la Comunitat i bon amic del president de la Generalitat en funcions, Carlos Mazón, a qui s’atribuïx part de culpa en la caiguda de l’exlíder de la CEV, que en dos setmanes va passar d’avançar les eleccions dos mesos amb la intenció de renovar el mandat a veure’s descavalcat.
Uepal
Quintanilla s’ha envoltat de vocals procedents de la Unió Empresarial de la Província d’Alacant (Uepal), una entitat que, d’alguna manera, discutix a la CEV la representació d’eixe col·lectiu d’eixe territori. Un dels objectius de Lafuente és asserenar els ànims amb Alacant. El que està per veure és com ho farà i sobretot fins a on arribarà, és a dir, si cedirà més autonomia a Alacant i Castelló, o mantindrà l’statu quo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partit municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama eleccions anticipades
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- Tempestes en el nord de la Comunitat Valenciana a partir d’esta matinada
- El Govern acusa Mazón de dimitir “tard i malament” i recalca un desemborsament de més de 8.000 milions d’euros
- Martínez Mus, nou vicepresident segon de la Generalitat després de l’eixida de Gan Pampols
- La dimissió no frena les protestes: convocada una concentració amb el lema “Mazón a presó”
- El mur “artesanal” del jardí de Trini Simó pren forma
- Més de cent amants de la meteorologia es reuniran a Algar