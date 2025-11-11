Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox demana negociar directament amb Pérez Llorca les condicions de la seua investidura

El partit d’Abascal advertix: “No deixarem que el Partit Popular torne a incomplir els acords firmats”

Llorca, Mazón, Barrachina, Barrera, Flores i Gil Lázaro, en les negociacions de 2023

Llorca, Mazón, Barrachina, Barrera, Flores i Gil Lázaro, en les negociacions de 2023 / Germán Caballero

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

Quasi al mateix temps que, este migdia, la direcció nacional del PP confirmava que l’alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, és el designat pel PP per a ser el nou president de la Generalitat, Vox ha eixit al pas per a exigir negociar directament amb ell el contingut de l’acord d’investidura.

“Vox està esperant que el PP decidisca el successor de Mazón per a poder fixar amb eixa persona les exigències de Vox: rebuig al Pacte Verd i a la immigració il·legal descontrolada”, assenyalava el partit d’Abascal en un comunicat.

I afig: “Vox no entra a decidir el candidat. La nostra única preocupació és negociar directament amb la persona que designe el PP, perquè serà eixa la persona que haja de comprometre’s i complir tots els acords als quals arribe amb Vox”.

A més, el comunicat de Vox torna a insistir en la idea de la falta de confiança respecte al PP: “No deixarem que el Partit Popular torne a incomplir els acords firmats”, acaba el comunicat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents