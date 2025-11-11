Vox demana negociar directament amb Pérez Llorca les condicions de la seua investidura
El partit d’Abascal advertix: “No deixarem que el Partit Popular torne a incomplir els acords firmats”
Quasi al mateix temps que, este migdia, la direcció nacional del PP confirmava que l’alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, és el designat pel PP per a ser el nou president de la Generalitat, Vox ha eixit al pas per a exigir negociar directament amb ell el contingut de l’acord d’investidura.
“Vox està esperant que el PP decidisca el successor de Mazón per a poder fixar amb eixa persona les exigències de Vox: rebuig al Pacte Verd i a la immigració il·legal descontrolada”, assenyalava el partit d’Abascal en un comunicat.
I afig: “Vox no entra a decidir el candidat. La nostra única preocupació és negociar directament amb la persona que designe el PP, perquè serà eixa la persona que haja de comprometre’s i complir tots els acords als quals arribe amb Vox”.
A més, el comunicat de Vox torna a insistir en la idea de la falta de confiança respecte al PP: “No deixarem que el Partit Popular torne a incomplir els acords firmats”, acaba el comunicat.
