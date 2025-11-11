Xàtiva serà present en les jornades “Franquisme sense Franco” en el Parlament Europeu
Compromís i Xàtiva Unida participaran en la trobada sobre memòria democràtica i drets humans a Brussel·les
El pròxim 11 de novembre tindran lloc en el Parlament Europeu, a Brussel·les, les jornades “Franquisme sense Franco”, organitzades pel Grup de Memòria del Parlament Europeu, espai creat el 2015 que ha recuperat impuls en resposta a l’auge del negacionisme i del blanqueig del franquisme promogut per sectors de la dreta i l’extrema dreta a Europa i en l’Estat espanyol.
La ciutat de Xàtiva hi tindrà representació institucional. Inma Peiró assistirà en nom de Compromís Xàtiva, i Amor Amorós i Susana Gomar ho faran en representació de Xàtiva Unida. La delegació local participarà tant en les sessions de debat com en l’acte de commemoració de la reactivació d’este espai de treball conjunt.
L’eurodiputat valencià Vicent Marzà, integrant del Grup de Memòria, intervindrà en l’obertura de les jornades i en la presentació de la commemoració, en un programa que reunix investigadores, juristes, entitats memorialistes i institucions públiques.
La trobada coincidix amb el 50 aniversari de la mort de Franco i analitzarà els efectes persistents del llegat autoritari en l’Estat espanyol, així com les línies d’acció per a garantir la veritat, la reparació i la defensa d’una memòria democràtica activa davant de l’avanç de discursos d’odi i desinformació.
Des de Compromís Xàtiva s’ha subratllat que “la participació de Xàtiva respon al compromís de la ciutat amb la memòria democràtica i la dignitat de totes les víctimes de la dictadura. Defendre la memòria és defendre els drets humans i la qualitat democràtica del present i del futur”.
