Xeraco també demana a la Generalitat un centre de dia per a persones majors
L’alcalde es reunix amb responsables d’Infraestructures Sociosanitàries i planteja rehabilitar el col·legi Joan Martorell per a eixe fi
La necessitat de construir centres de dia per a persones majors és una cosa que preocupa molts alcaldes, conscients que l’esperança de vida es va prolongant i això, al costat dels canvis socials, genera situacions de soledat i dèficits en l’assistència als ancians.
Per eixe motiu, nombrosos ajuntaments han obert procediments per a intentar que, bé per iniciativa privada o bé mitjançant fons públics, es construïsquen centres de dia a on estes persones puguen mantindre una dinàmica de relacions socials.
L’última d’estes propostes ha eixit de l’Ajuntament de Xeraco. L’alcalde d’esta localitat, Avelino Mascarell, juntament amb les regidores Amparo Barrios i Ubalda Balaguer, s’han reunit amb el director general d’Infraestructures Sociosanitàries de la Generalitat, Borja Ottobrino, per a proposar que l’edifici de les escoles velles puga habilitar-se com a futur centre de dia.
Amb la unificació de les escoles, un projecte que està ara mateix en execució, este espai quedarà en desús i des de l’Ajuntament “volem avançar i començar ja a treballar en els tràmits i en la valoració del projecte”, indica l’alcalde en un comunicat. “L’objectiu és no esperar que l’edifici quede lliure i poder agilitzar els passos necessaris per a oferir un servici fonamental per al benestar de les persones majors del nostre poble”, conclou Avelino Mascarell.
