Bocairent incrementa un 25 % les subvencions a l’emprenedoria
Les ajudes municipals per inici d’una activitat econòmica es poden sol·licitar fins al 24 de novembre
El programa municipal “Bocairent emprén” arriba a la quarta edició amb una novetat important: l’Ajuntament incrementa la quantia màxima individual de les subvencions a l’emprenedoria. D’esta manera, les persones beneficiàries de la convocatòria 2025 poden optar a un import de 1.250 euros, en la modalitat general, i de 1.875 euros, en la modalitat específica. Esta segona està dirigida a persones menors de 35 anys, persones majors de 55 anys o activitats desenrotllades en el barri medieval.
Es tracta d’un increment significatiu; en concret, d’un 25 % respecte de l’edició anterior. Així, l’ajuda general, que en 2024 era de 1.000 euros, suma enguany 250 euros, i l’ajuda específica, que era de 1.500 euros, augmenta ara en 375 euros. “Este increment és una mostra clara de l’aposta de l’Ajuntament pel programa “Bocairent emprén”, amb el qual es vol fer costat a les persones o empreses que inicien una activitat econòmica en el nostre poble”, afirma la regidora M. Luz Pascual.
La regidora d’Ocupació, Empresa i Emprenedoria informa que les sol·licituds es podran presentar fins al 24 de novembre i que els detalls de la convocatòria estan disponibles en el portal www.bocairent.es. “Els emprenedors i les emprenedores, tant locals com d’altres poblacions, han de saber que, si aposten per Bocairent, poden comptar amb estes ajudes municipals, que, per descomptat, tornarem a convocar en 2026”, conclou Pascual.
