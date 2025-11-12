Carcaixent subvencionarà la instal·lació de barreres contra inundacions en vivendes i comerços
El Govern municipal es compromet a estudiar la viabilitat econòmica de la proposta d’Units per a sufragar part del cost
L’Ajuntament de Carcaixent crearà una línia de subvencions per a la instal·lació de barreres contra inundacions modulars en comerços i vivendes de les zones amb més risc. La mesura, proposada per Units, va trobar el suport del Partit Popular, el PSOE i Compromís en l’última sessió del ple, en la qual el Govern municipal (PP) es va comprometre a estudiar la viabilitat econòmica per a la seua implantació.
La regidora d’Units Mónica Amorós va exposar en l’hemicicle local que Carcaixent havia patit, novament i en èpoques recents, episodis de pluges intenses que havien provocat inundacions en diverses zones del municipi, la qual cosa es va traduir en múltiples danys materials. Sense anar més lluny, va ocórrer fa tan sols un mes.
“Estos fenòmens meteorològics, cada vegada més freqüents i intensos a causa del canvi climàtic, posen de manifest la necessitat d’implementar mesures preventives complementàries a les actuacions estructurals i de drenatge del clavegueram”, va expressar Amorós, que va destacar que les barreres modulars són “dispositius de fàcil instal·lació i suposen una manera eficaç de reduir els danys”.
La proposta, que va trobar el suport de la pràctica totalitat dels regidors (només Vox es va abstindre al considerar que era una moció “millorable”), busca “promoure l’autoprotecció ciutadana i millorar la resiliència del municipi davant d’episodis d’inundació”. Així mateix, establix que la línia d’ajudes hauria de prioritzar residències habituals, així com els locals comercials situats en zones amb un elevat risc d’inundació. De la mateixa manera, es planteja que també es tinga en compte la situació de vulnerabilitat econòmica de les famílies.
L’alcaldessa, Carolina Almiñana, va tancar el debat de la moció: “Seria incoherent no donar suport a esta moció quan, cada vegada que hi ha pluges, este equip de govern repartix el material necessari ja en la zona de Cogullada per a poder posar barreres. Ara entenem que és necessari oferir també la possibilitat d’optar a una subvenció a aquells comerços i baixos d’aquelles zones que, amb un tipus de pluja determinat, patixen inundacions. Sempre que siga viable econòmicament”.
