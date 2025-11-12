Compromís denuncia una altra “operació especulativa” a Campanar i Urbanisme aclarix que no augmenta l’edificabilitat
El PP i Vox estan convertint els plans especials en vestits a mida per a les grans empreses, afirma la portaveu de Compromís, Papi Robles
El regidor d’Urbanisme explica que l’edificabilitat de l’illa no estava esgotada
L’operació Carrefour de Campanar és “un favor urbanístic a una gran empresa que multiplica el valor del seu sòl”, advertix la portaveu de Compromís, Papi Robles, sobre la modificació del pla especial de l’àrea funcional del barri de Campanar que permetrà a la multinacional francesa edificar vivendes, oficines, apartaments turístics o un hotel en la parcel·la que actualment ocupa l’aparcament del seu centre comercial de Campanar, una cantonada d’ubicació estratègica en una zona consolidada de la capital.
El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha replicat a Compromís, que insistix que l’operació del Carrefour de Campanar “mescla vivenda, terciari i usos turístics en una zona ja saturada”, i ha assenyalat que la modificació del planejament no suposa un increment d’edificabilitat en l’illa. Els promotors del centre comercial, construït en 1987, no van esgotar l’edificabilitat que assignava el planejament urbanístic. “El que fem en eixa illa és completar l’edificabilitat”, que es concentrarà en la part més apegada al riu.
Sobre els usos previstos, el responsable d’Urbanisme assenyala que, dins del terciari, compatible amb residencial en l’illa, caben els usos hotelers i d’apartaments turístics, sempre que passen el filtre de la nova normativa sobre usos turístics que tramita el consistori, que fixa límits del 8 % de vivendes turístiques per veïns empadronats i del 2 % del total de vivendes per barri i districte. “Podrien fer oficines i apartaments si complixen els criteris de la nova normativa que entrarà en vigor abans que el nou pla de Campanar estiga aprovat”. El Carrefour de Campanar es va projectar en el seu moment en el que era la perifèria urbana i ara és un barri totalment consolidat. Eixe sòl ara és un actiu amb un valor alt i l’empresa no ha deixat passar l’ocasió de fer valdre els seus drets edificatoris en esta cantonada.
“El PP i Vox governen per als fons immobiliaris”
Per a Robles, el Govern del PP i Vox “governa per als fons immobiliaris i no per al veïnat”. El PP i Vox estan convertint els plans especials en “vestits a mida per a les grans empreses”. “Accepten pràcticament tot el que demana Carrefour Property: més edificabilitat, més altura i, fins i tot, la possibilitat de construir apartaments turístics i vivendes en un sòl que és clarament terciari. És una operació que no té res a veure amb la necessitat de vivenda, sinó amb la revaloració privada d’un enorme espai comercial en un dels barris més densos de València”.
“Permetre edificis de fins a 16 plantes amb gran impacte paisatgístic, apartaments turístics nous i complicar encara més la mobilitat en una zona saturada com la del pont Nou d’Octubre va en direcció contrària a qualsevol criteri de sostenibilitat”. El regidor d’Urbanisme respon, referent a això, que els problemes de trànsit s’alleujaran en bona part quan es construïsca la ronda nord de Mislata, un projecte que descongestionarà este punt d’entrada i eixida de trànsit entre València i Mislata. Remata Robles apuntant que, amb esta modificació del planejament, “s’està beneficiant una multinacional que fa costat a l’estat genocida d’Israel i obri supermercats en els assentaments de Cisjordània”.
